БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в 2021 году





«Ребрендинг позволит приблизить восприятие банка к тому, какой он есть сейчас – современный, быстрый и высокотехнологичный. И в этом отношении мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это скорее единая экосистема, которая доступна везде – от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса», – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.





«Новый бренд должен укрепить наш статус технологического лидера на банковском рынке. При этом еще больший акцент будет сделан на заботе о человеке, его интересах и комфорте», - отметил глава БПС-Сбербанка.