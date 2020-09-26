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БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в 2021 году

БПС-Сбербанк проведет ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой. 24 сентября Сбербанк представил новый логотип и бренд.


«Ребрендинг позволит приблизить восприятие банка к тому, какой он есть сейчас – современный, быстрый и высокотехнологичный. И в этом отношении мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это скорее единая экосистема, которая доступна везде – от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса», – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

«Новый бренд должен укрепить наш статус технологического лидера на банковском рынке. При этом еще больший акцент будет сделан на заботе о человеке, его интересах и комфорте», - отметил глава БПС-Сбербанка.
Myfin.by
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