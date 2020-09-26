Они проводятся на разуплотнённом контуре, пишет rosatom.ru

На первом этапе будут опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности целью подтверждения их расходных характеристик. Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки.

Испытание систем безопасности – строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока.