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На энергоблоке № 2 Белорусской АЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки

Специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки энергоблока № 2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Они проводятся на разуплотнённом контуре, пишет rosatom.ru
На первом этапе будут опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности целью подтверждения их расходных характеристик. Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки.
Испытание систем безопасности – строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока.
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