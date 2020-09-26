«БНК-Украина» опередила по выручке «Рошен» почти в два раза

В топ-200 крупнейших компаний Украины по итогам 2019 года вошли еще две компании с белорусским капиталом, пишет zautra.by





В рейтинге, составленном украинским изданием «Бизнес Цензор» на основании данных по выручке в 2019 году, «БНК-Украина» заняла 24-е место. Продажи одного из крупнейших оптовых продавцов нефтепродуктов на украинском рынке составили 31,41 млрд гривен, а прибыль 255, 86 млн гривен.





По сравнению с прошлогодним рейтингом «БНК-Украина» потеряла две строчки (в 2018 году была 22-ой). Это связано, в том числе, с некоторым уменьшением доходности бизнеса. В 2018 году выручка и прибыль трейдера была выше, составив, соответственно, 34,06 млрд и 279 млн гривен.





Выше белорусского трейдера в рейтинге оказались 7 государственных предприятий, включая лидера топ-200 НАК «Нафтогаз Украины» (178,35 млрд гривен), 4 металлургических комбината Рината Ахметова и Вадима Новинского, крупнейший частный производитель энергии «ДТЭК Трейдинг» Ахметова, предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» одного из самых богатых индийцев мира Лакшми Миттала, «Укртатнафта» Игоря Коломойского и «Нафтогаза Украины».





Также превзошли «БНК-Украину» три ритейлера («АТБ-Маркет», «Сильпо-Фуд» и «Эпицентр К»), два агрохолдинга («Кернел-Трейд» и «Мироновский хлебопродукт»), владелец сети АЗС «ОККО-Бизнес контракт», дистрибуторы табачных изделий («Тедис Украина») и лекарств («БАДМ»). Но, например, крупнейший бизнес экс-президента Украины Петра Порошенко – «Кондитерскую корпорацию «Рошен» — белорусская компания опередила по выручке почти в два раза.





Второй участник топ-200 с белорусскими корнями IT-компания «ЭПАМ Системз», наоборот, улучшила свои позиции. С 157-го места в 2018 году она поднялась на 122-е в 2019 году. Ее выручка выросла с 6,44 млрд до 8,11 млрд гривен. Правда, прибыль украинского подразделения разработчика упала – с 722 млн до 440,03 млн гривен.





По итогам 2019 года в топ-200 крупнейших компаний Украины вошел еще один бизнес, созданный белорусами. Это компания «Асбис-Украина», основателем и крупнейшим акционером которой является Сергей Костевич. Дистрибутор IT-продуктов заработал на украинском рынке 5,08 млрд гривен, а его прибыль составила 64, 60 млн гривен.







