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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ЕАБР рассматривает кредитную заявку Беларуси на $500 млн.

Правление Евразийского банка развития (ЕАБР), который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), получило заявку Беларуси на предоставление кредита на $500 млн и направило ее на рассмотрение совета ЕФСР.


Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-службу ЕАБР. На сайте банка нет сообщения на эту тему.

"Правление ЕАБР одобрило и направило на рассмотрение совета фонда материалы по вопросу о предоставлении финансового кредита Беларуси. Следующие шаги - это рассмотрение вопроса со стороны экспертного совета и совета фонда, после чего, в случае положительного решения, будет подписано кредитное соглашение", - сказала представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что заявка Беларуси на бюджетную поддержку из средств ЕФСР в размере $500 млн была направлена на имя председателя совета фонда в начале сентября.

Как сообщалось, средства ЕФСР на $0,5 млрд выделяются Минску в рамках госкредита России на $1,5 млрд, о котором на встрече с Лукашенко 14 сентября в Сочи сообщил президент РФ Владимир Путин.

Ранее также сообщалось, что ЕФСР готов выделить Беларуси финансовый кредит на $0,5 млрд до конца текущего года.

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября. Затем министерство финансов Беларуси сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.
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