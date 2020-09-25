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Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС

После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там белорусской атомной электростанции, удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией.

Об этом сообщает портал Delfi.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающих, что она произведена не в Беларуси.

Литва также информировала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЕЛЛ. Это связано с завершением строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что информировал об этом гендиректора организации Рафаэля Гросси.

До конца сентября об этом будет проинформирован и Минск, предупреждения которому по этому вопросу высылались и ранее.


"По поводу отказа от резерва в 100 мегаватт: с нового года Litgrid не будет предоставлять такой резерв белорусской станции, поскольку именно в соглашении по этому поводу есть дополнительный протокол. Мы уже ранее предупреждали Беларусь официально. Также юридически мы должны это сделать до конца сентября-Litgrid это еще сделает ", - сказал Вайчюнас.

Этот резерв Литва обязалась предоставлять по договору об постсоветское энергетическое кольцо БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия), из которого выйдет к 2025 году.

По словам министра, глава МАГАТЭ проинформирована об этом, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем.

На этой неделе Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы заявила, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут решены проблемы безопасности станции. Балтийские страны готовятся блокировать попадание электричества с Белаэс на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре. Литва критикует безопасность проекта АЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отвергает критику.
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