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Лукашенко хочет строить морской порт в Ленинградской области

У шкловского пенсионера планов громадье: к недавнему пожеланию войти в строительство российского космодрома «Восточный» Лукашенко добавил еще одно – строительство морского порта в Ленинградской области.


"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - сказал Лукашенко.

По его словам, конечно же, он обсуждал этот вопрос с Путиным. Лукашенко также сказал, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.

Предложение о строительстве порта в Ленинградской области – это такая своеобразная вербальная попытка Лукашенко выкарабкаться из патовой ситуации, в которую он сам себя и загнал. Поторопился с заявлением о том, что откажется от услуг Литвы и Латвии по транзиту белорусских экспортных грузов, не учел, что свободных перевалочных мощностей российских портов на Балтике и близко не хватит на удовлетворение потребностей белорусского экспорта, не говоря уже о ценах. А тут еще и санкции подоспели.

И если в случае с космодромом ситуация вполне понятная - строителей отправить можно хоть сегодня. И они будут услугами обеспечивать стране сальдо внешней торговли, а заодно и присылать в страну валюту для прикормки своих семей.

Во втором случае, всё обстоит иначе. Одно только согласование/планирование/проектировка потребует нескольких лет работы, после чего начнется долгое строительство на десяток лет, окончание которого может совпасть с радикальными трансформациями рынка нефтепродуктов. То есть может так случиться, что к моменту его готовности этот порт уже будет никому не нужен.

Ну и есть еще один аспект который хотелось бы отметить – своими заявлениями о долгоиграющих проектах с сомнительной перспективой Лукашенко явно хочет продемонстрировать, что намерен оставаться у власти в стране еще не один десяток лет.
АФН
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