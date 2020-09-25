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В Беларуси планируется продлить льготное кредитование агроусадеб до 2030 года

В Беларуси планируется продлить льготное кредитование агроусадеб до 2030 года. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.


Основное нововведение в проекте указа - продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на период с 2021 по 2030 годы (по нынешнему законодательству льготные кредиты выдаются с 2010 по 2020 годы в сумме до 2 тыс. базовых величин), передает БелТА.

По информации Белагропромбанка, за время действия льготы кредитной поддержкой банка воспользовались более 600 субъектов агроэкотуризма, сумма финансирования составила Br7,4 млн. В 2020 году планируется оказание кредитной поддержки на сумму до Br1,2 млн.

Проектом указа предусмотрено, что совершенствование законодательства в сфере агроэкотуризма возможно по мере необходимости, но следующие изменения возможны не ранее чем в 2026 году.

Общественное объединение "Отдых в деревне" вносило инициативу моратория на изменение законодательства до 2030 года. Разработчик проекта указа Минспорта и туризма в итоге остановилось на 2026 году. Это объясняется тем, что нужно обеспечить не только принцип стабильности законодательства, но и анализировать практику его применения.

В документе предлагается также прописать, что субъект агроэкотуризма может вести деятельность в одной или нескольких агроэкоусадьбах при соблюдении определенных требований, в том числе по количеству жилых комнат в одной агроусадьбе (не более 10).
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