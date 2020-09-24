"Технические возможности нашего порта позволяют нам принимать, хранить и переваливать большую номенклатуру грузов, в том числе и тех, что могут поступать из Беларуси. В прошлые годы этот вопрос многократно поднимался на различных российско-белорусских встречах. Более того, даже был проект по перевалке через порт калийных удобрений из братской республики", - сказал Громов.





По его словам, сегодня порт имеет специализированные площадки для единовременного хранения и дальнейшей перевалки различных видов удобрений. Жидких удобрений примерно 15 тыс. тонн и сыпучих - 20 тыс. тонн. Также возможен и экспорт нефтепродуктов, мощности по их единовременному хранению составляют примерно 60 тыс. тонн.





Калининградский порт может также принимать различные грузы, импортируемые Беларусью.





"Речь идет, прежде всего, о замороженной рыбе, переработка которой в республике находится на высоком промышленном уровне. В свое время даже обсуждался вопрос о базировании в Калининграде рыбодобывающих судов, которые купит или построит Беларусь", - добавил директор.





"Вопрос о перевалке белорусских грузов через Калининградский порт во многом зависит от логистики, в которой много политики. Если Беларусь откажется от перевалки своих грузов в Клайпеде, то вряд ли Литва согласится на их транзит в Калининград", - отметил Громов.







