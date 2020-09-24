Директор порта: Калининград готов к грузам из Беларуси, но в вопросе много политики
"Калининградский морской рыбный порт" (филиал ФГУП "Нацрыбресурс") готов переваливать на экспорт различные грузы из Беларуси, сообщил "Интерфаксу" директор порта Александр Громов.
"Технические возможности нашего порта позволяют нам принимать, хранить и переваливать большую номенклатуру грузов, в том числе и тех, что могут поступать из Беларуси. В прошлые годы этот вопрос многократно поднимался на различных российско-белорусских встречах. Более того, даже был проект по перевалке через порт калийных удобрений из братской республики", - сказал Громов.
По его словам, сегодня порт имеет специализированные площадки для единовременного хранения и дальнейшей перевалки различных видов удобрений. Жидких удобрений примерно 15 тыс. тонн и сыпучих - 20 тыс. тонн. Также возможен и экспорт нефтепродуктов, мощности по их единовременному хранению составляют примерно 60 тыс. тонн.
Калининградский порт может также принимать различные грузы, импортируемые Беларусью.
"Речь идет, прежде всего, о замороженной рыбе, переработка которой в республике находится на высоком промышленном уровне. В свое время даже обсуждался вопрос о базировании в Калининграде рыбодобывающих судов, которые купит или построит Беларусь", - добавил директор.
"Вопрос о перевалке белорусских грузов через Калининградский порт во многом зависит от логистики, в которой много политики. Если Беларусь откажется от перевалки своих грузов в Клайпеде, то вряд ли Литва согласится на их транзит в Калининград", - отметил Громов.
17:45 24/09/2020
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