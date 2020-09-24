Предыстория такова — 14 августа рабочие, возмущенные фактами насилия со стороны силовиков, собрались у завода на митинг. К ним вышла администрация предприятия и города. В Жлобин прибыл глава Гомельской области Геннадий Соловей, пообещавший разобраться со всеми фактами злоупотребления силой, пишет gomel.today





— Тогда же со стороны администрации завода прозвучали такие слова: если коллектив предприятия соберет 2/3 подписей за стачку, забастовка будет законной, — говорил бригадир завода Сергей. — Активисты принялись собирать подписи. Некоторые мастера препятствовали этому и даже рвали подписные листы с уже собранными подписями. Но некоторые управленцы среднего звена и представители официальных профсоюзов, наоборот, помогали в сборе. 14 августа на митинг выносилась звукоусиливающая аппаратура, и он прошел вполне легально. На это же собравшиеся люди рассчитывали и 17 августа. Но в тот раз все пошло по-другому.





Тогда возмущенные рабочие стали заходить на территорию предприятия через транспортную проходную №2. По словам свидетелей, администрация не препятствовала этому, даже дало указание поднять шлагбаум и разрешить тем, кто является работником предприятия, пройти на его территорию.





Затем одной из машин-«скреповозов», подвозящих лом металла, было заблокировано движение транспорта внутри предприятия. Все три сталеплавильные печи были остановлены. При этом, по словам участников стачки, они сами не знают, кто это сделал.





Но это была не аварийная остановка, безусловно, нанесшая бы серьезный ущерб, а технологическое прекращение работы. Печи были переведены в режим ожидания и после 17.00 снова начали работать.





В распоряжении активистов есть видео, снятое в тот день 17 августа. На нем собравшиеся люди предлагают идти на завод, после чего представитель администрации это разрешает. Также на видео собравшимся обещают — за эту акцию никто привлечен к ответственности не будет. За что же теперь наказывают рабочих?









23 сентября в суде Жлобинского района рассмотрели административное дело Виталия Савельева, обвиняемого в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Точнее, речь шла о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, состоявшейся 17 августа.





Савельев работает там слесарем-наладчиком и является членом независимого Свободного профсоюза металлистов (СПМ). Кроме обвиняемого, на судебный процесс пришла группа его поддержки.





На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, рабочий БМЗ ответил, что Конституция РБ гарантирует каждому гражданину право на мирные собрания, а статьи Конституции имеют преимущественное право. Также, по словам рабочего, события 17 августа начинались как встреча с администрацией, поэтому не подпадают под определение «несанкционированное мероприятие».





Целью рабочих было передать администрации обращение с требованием прекратить репрессии против мирных граждан, освободить арестованных, провести свободные выборы. В противном случае работники обещали начать забастовку.





Под обращением подписались несколько тысяч заводчан. Судья настаивала на том, что это — политические пункты, среди них не было ни одного социального требования.









Суд считает, что они не имеют отношения к трудовому конфликту, одним из способов разрешения которого законодательством допускается забастовка. Виталий Савельев пояснил свою позицию тем, что он не мог оставаться равнодушным к грубым нарушениям законности, имевшим место 9-12 августа.





— Ведь это — касается всех нас, — говорит заводчанин. — Моя старшая дочь работает на детских аттракционах. Вечером 10 августа я, как обычно, пошел ее встречать с работы. Вдруг она мне позвонила: «Папа, приходи быстрее, тут такое творится!»





Когда я подошел, то выяснилось, люди в милицейской форме без всяких причин хватали гулявших молодых людей, били их и затаскивали в машины. Моей дочери просто повезло, потому что ее коллега успел сказать, что они работники аттракционов. Их не тронули.





Виталий также приводит случай с детьми своих знакомых, которые в те дни ездили подавать документы в одно из учебных заведений Гомеля. Вернувшись в Жлобин, на вокзале они подошли к группе милиционеров и спросили, как им безопасно пройти домой. Но уже следующая группа силовиков задержала и избила их.





По словам Виталия, множество подобных случаев глубоко возмутило рабочих, и они не могли не высказать по этому поводу свою социальную позицию.





Судья замечает, что для расследования подобных нарушений есть определенный порядок, и продолжает выяснять: имел ли рабочий при себе несанкционированную символику, выкрикивал ли лозунги, призывал ли других заходить на территорию предприятия и останавливать работу?





В качестве свидетеля пригласили начальника заводской охраны. На все вопросы судьи такого рода он отвечает утвердительно — дескать, подсудимый призывал и шел в первых рядах. При этом утверждает, что еще на предшествующем митинге приметил обвиняемого «по загару», поэтому хорошо помнит, что именно он говорил и делал.





Единственное, что начальник охраны не подтверждает — это сам факт забастовки. Сам же Виталий Савельев признает, что присутствовал во время этих событий, так как считал, что и сбор подписей под обращением, и сама встреча 17 августа была санкционирована администрацией, но отрицает свое активное участие.





Он попросил предоставить записи видеонаблюдения того дня, однако суд отклонил ходатайство.





Суд приговорил Виталия Савельева к 12 суткам по статье 23.34 КоАП РБ.





Виталий работает на БМЗ с 1993 года. Замечаний никогда не имел, к административной ответственности, кроме нарушений ПДД, никогда не привлекался. Однако ранее выданные положительные характеристики в деле, предоставленном на судебное рассмотрение, почему-то не присутствовали.





Виталий также является автором рационализаторского предложения, позволившего предприятию сэкономить очень крупные денежные средства. В отношении его младшей несовершеннолетней дочери начата процедура о признании ее инвалидом. Рабочий намерен обжаловать не справедливый, по его мнению, приговор в Гомельском областном суде. Для этого предоставляется 5-дневный срок.





Что касается правового казуса с политическим характером обращения и отсутствием в нем социальных требований, то активисты-рабочие признают — да, писали их в спешке, на эмоциях после жестких задержаний. Но требования отмены контрактной системы и повышения пенсионного возраста действительно надо было включить. Это придало бы стачке «законно»-трудовой характер.









Еще одна острая проблема — это сокращение сетки вредности для металлургов. В соседних РФ и Украине в свое время прошла схожая «оптимизация», но там на защиту прав наемных работников поднялись независимые профсоюзы. По словам Виталия, Конституционный суд Украины недавно вернул рабочим часть урезанных льгот.





Стачки и собрания рабочих на БМЗ, «Беларуськалии», «ГродноАзоте» и многих других предприятиях стали одним из важнейших факторов, предотвративших дальнейшее злоупотребление силой со стороны правоохранительных органов.