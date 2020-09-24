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Доллар продолжает дорожать. Вырос и евро

Доллар непрерывно дорожает на всех торгах текущей недели и поднимается до максимума за 14 дней, но стоимость валютной корзины снизилась на 0,03% до минимума за 34 дня благодаря ослаблению российского рубля.

С начала месяца стоимость валютной корзины упала уже на 4,44%. Корзина валют сегодня подешевела уже 18-й раз подряд. Стоимость корзины валют снизилась на 0,13%, а с начала сентября уже на 4,41%.

Курс доллара подскочил на 0,0134 BYN до 2,6042 BYN/USD — максимума за две недели.

После четырёх дней роста стоимость доллара выросла на 0,0384 BYN, но с начала сентября американец подешевел на 0,0506 BYN. В августе доллар подорожал на 0,2173 BYN по итогам августа.

Курс евро подрос на 0,0063 BYN до 3,0359 BYN/EUR и покинул минимум за 30 дней. С начала месяца белорусский рубль укрепился к евро на 0,1239 BYN.

Курс российского рубля упал уже девятый раз подряд. По итогам сегодняшних торгов он подешевел ещё на 0,0157 BYN до 3,3779 BYN/100 RUB — минимума за 35 дней. С начала сентября сотня российских рублей подешевела на 0,2190 BYN.

Центробанк России

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 82 копейки до 77,1780 российских рублей и превысил максимум за 5 месяцев.

Средневзвешенный курс евро к этому же времени вырос на 73 копейки до 89,98 российских рублей.
Источник: select.by
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