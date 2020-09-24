Бюджет Беларуси потерял 400 млн из-за паузы в поставках нефти

По ее словам, среди негативных факторов, которые повлияли в этом году на формирование доходов республиканского бюджета, – ухудшение условий в сфере нефтепереработки и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, обусловленная коронавирусом.





При этом самыми проблемными являются платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объеме зачисляются в госбюджет.





"За 7 месяцев поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты. Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановлением экспорта белорусской нефти, за этот период составили более 400 миллионов рублей", – заявила Печень.





За счет неблагоприятной эпидемиологической ситуации снизилась экономическая активность, что также повлияло на отчисления в бюджет. По словам замминистра финансов, из-за этого в январе-июле текущего года в бюджет поступило менее 18% от годового плана от налога на прибыль.





По итогу за семь месяцев текущего года доходы республиканской казны составили 12,8 миллиарда рублей. Это 51% уточненного годового плана. При этом за аналогичный период 2019 года этот показатель был выше: тогда в бюджет поступило около 14,4 миллиарда рублей, что составляло почти 60% годового плана.





Ранее Минфин спрогнозировал, что плановый дефицит бюджета может быть увеличен более чем в два раза. Ожидается, что в этом году он возрастет с первоначальных 900 миллионов до 2,1 миллиарда белорусских рублей.





В случае развития самого негативного сценария данная сумма может быть увеличена до 5 миллиардов белорусских рублей.











