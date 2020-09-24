В Беларуси могут открыть банк с турецким капиталом





«Серьезным стимулом для двусторонней торговли может стать открытие в Беларуси банка с турецким капиталом. Для этого мы проводим переговоры с турецкой стороной и надеемся, что последствия пандемии новой коронавирусной инфекции не окажут негативного влияния на решение данного вопроса», - сказал Виктор Рыбак.





Белорусские предприятия смогут увеличить свои поставки в Турцию

Белорусский дипломат отметил в интервью, что в Турции в настоящее время «основательно прорабатываются вопросы реализации страной в среднесрочной перспективе концепции «нового промышленного хаба» и соответствующей переориентации мировых производственных заказов из стран Азии».





«В такой ситуации в условиях необходимости резкого роста объемов производства возникнет потребность в наращивании Турцией импорта промежуточных товаров, в том числе для нефтехимической промышленности. В случае реализации этой концепции белорусские предприятия смогут существенно увеличить поставки своей продукции, а также совместно с турецкими производителями формировать новые производственные кластеры в международном распределении труда», - считает Виктор Рыбак.





По его словам, на сегодня у Беларуси есть положительный пример взаимодействия с турецким бизнесом через открытое в Стамбуле представительство концерна «Белнефтехим» в лице ООО «БНХ Петрокимия». Это - основа успеха белорусских нефтехимических предприятий на местном рынке, отметил Виктор Рыбак. Проанализировав результаты деятельности «БНХ Петрокимия», посольство Беларуси в Турции поддержало концерн «Белнефтехим» в продолжении работы на турецком рынке прямого субъекта товаропроводящей сети концерна.





Посол обратил внимание, что турецкий рынок отличается динамичностью и высоким уровнем конкуренции. «Здесь присутствует большое количество национальных и иностранных игроков, которые выбирают весьма гибкие стратегии входа на рынок и обеспечения присутствия на нем. Поэтому нам критически важно иметь представительство концерна «Белнефтехим» в Турции, чтобы максимально оперативно и своевременно реагировать на конъюнктуру местного рынка», - сказал дипломат.





Что в итоге?





«В среднесрочной перспективе имеются реальные возможности для роста поставок белорусской нефтехимической продукции на турецкий рынок в объеме до 200 млн долларов в год», - отметил Виктор Рыбак.



