ГТК сообщил о техническом сбое в работе информационных систем









«В связи с техническими сбоями в работе информационных систем таможенных органов, функционирующих на ведомственных пунктах таможенного оформления, в настоящее время проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов», - говорится в сообщении ведомства.





До восстановления работоспособности информационных систем в ГТК предлагают субъектам хозяйствования осуществлять декларирование с использованием декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Представление таких деклараций необходимо осуществлять в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение.





В случае необходимости субъекты внешнеэкономической деятельности могут обратиться в пункт таможенного оформления для продления времени работы.





О восстановлении приема документов в электронном виде ведомство обещает сообщать дополнительно.





Следует отметить, что сбои могут оказаться не случайными: не исключено, что информационные системы ГТК атаковали кибер-партизаны, которые намекнули об этом в своем Telegram-канале.