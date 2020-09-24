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ГТК сообщил о техническом сбое в работе информационных систем

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о технических сбоях в работе информационных систем.



«В связи с техническими сбоями в работе информационных систем таможенных органов, функционирующих на ведомственных пунктах таможенного оформления, в настоящее время проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов», - говорится в сообщении ведомства.

До восстановления работоспособности информационных систем в ГТК предлагают субъектам хозяйствования осуществлять декларирование с использованием декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида. Представление таких деклараций необходимо осуществлять в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение.

В случае необходимости субъекты внешнеэкономической деятельности могут обратиться в пункт таможенного оформления для продления времени работы.

О восстановлении приема документов в электронном виде ведомство обещает сообщать дополнительно.

Следует отметить, что сбои могут оказаться не случайными: не исключено, что информационные системы ГТК атаковали кибер-партизаны, которые намекнули об этом в своем Telegram-канале.
Экопресс
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