Где банки сейчас берут валюту, и откуда идет помощь?

Этими рублями затем работают банки, или же в неизменном виде валюта выдана в валютный кредит, главным образом, отечественным субъектам хозяйствования.





Банки оставляют себе лишь небольшой объем валютных финансовых активов чисто для оперативного исполнения текущих обязательств – обычно 1-2 $млрд по всей коммерческой (второго уровня) банковской системе Беларуси.





Они состоят, в основном, из наличной иностранной валюты и средств банков на валютных депозитах за рубежом, а еще есть в активах немного иностранных ценных бумаг (без акций и прочего участия в капитале).





Это – самые ликвидные активы в иностранной валюте, которые могут быть оперативно использованы для удовлетворения требований клиентов.





На конец августа объем таких активов – менее $1,4 млрд, в том числе:





иностранной валюты – на $602 млн

депозитов за рубежом – на $728 млн

ценных бумаг нерезидентов в иностранной валюте (кроме акций) – на $52 млн





Это все, что есть в наличии у банков для оперативного использования.

Обязательств же банков в иностранной валюте (валютных депозитов клиентов и по выпущенным банками ценным бумагам в иностранной валюте вне банковского оборота) – на порядок больше, почти на $12 млрд, в том числе:





валютных депозитов физических лиц – на $6,478 млрд





валютных депозитов юридических лиц – на $5,011 млрд





ценных бумаг в иностранной валюте (вне банковского оборота) – на $488 млн





Как видим, имеющихся сейчас у банков в наличии ликвидных инвалютных активов чуть ли не в 10 раз меньше, чем только лишь внутренних валютных обязательств, а есть еще и внешние.





И это – нормально, ведь основной объем валютных активов банков – это валютные кредиты субъектам хозяйствования: на конец августа объем задолженности в иностранной валюте – на $10,85 млрд.





Но погашение и обслуживание кредитов растянуто во времени, из-за чего банки могут использовать только ту валюту, что кредитополучатели возвращают и уплачивают процентами по кредитному договору, а это – несколько сотен $млн в месяц.





Поэтому, когда идет массовое изъятие денег с валютных депозитов, банкам не хватает не только тех валютных активов, что они имеют в наличии, но и валюты, поступающей возвратом и процентами от клиентов – валютных заемщиков.





И это происходит прямо сейчас, отчего и возник явный недостаток иностранной валюты, и, значит, нужно находить валюту на стороне – покупать ее за рубли или одалживать.





Раньше это было проще: можно было одолжить нужную сумму BYN-рублей у Национального банка или на межбанковском рынке, и за них приобрести иностранную валюту.





Но теперь это стало намного сложнее – банкам не хватает уже и BYN-рублей: Нацбанк прижал свой источник BYN-рублевой ликвидности для ограничения спроса на иностранную валюту в целях удержания BYN-рубля от значительной девальвации, и теперь банкам можно приобрести BYN-рубли только на кредитном аукционе, да и то по двузначной процентной ставке.





В результате банкам с трудом удается оперативно удовлетворять требования вкладчиков по возврату денег с их валютных депозитов: людям приходилось оставлять заявки и ожидать несколько дней.





Поэтому банкам приходится дополнительно искать валюту за рубежом – или привлечением валюты от нерезидента к себе на депозит, или получением валюты от нерезидента в кредит. В том числе на основе связей дочернего белорусского банка с иностранным материнским.





Это – депозит или кредит от нерезидента – увеличивает внешнюю задолженность банка, и по ее динамике можно судить об активности банка по привлечению денег из-за рубежа.





Наиболее активное привлечение иностранной валюты от нерезидентов в Беларусь было в 2010-м (подготовка к выборам) и в 2012-13 годах, когда очень высокие процентные ставки по кредитам при стабильном валютном курсе давали возможность очень хорошо заработать.





И таким образом был тогда достигнут рекордный объем внешних валютных обязательств белорусских банков: $8,325 млрд.





Но с 2014-го по 2018-й годы шел обратный процесс – нерезиденты, в том числе материнские банки, возвращали свои деньги из банковской системы Беларуси, в результате чего валютные обязательства перед нерезидентами упали до менее $5 млрд.





Затем их сумма поднялась снова выше $5 млрд, и на конец августа 2020 года валютные обязательства белорусских банков составили $5,26 млрд, которые складываются из:





кредитов от нерезидентов – на $4,637 млрд





депозитов от нерезидентов – на $570 млн





прочих валютных обязательств перед нерезидентами – на $50 млн.









Вместе с падением валютных обязательств из страны ушел и большой объем иностранной валюты, так необходимой сейчас банкам. Поэтому заимствование валюты за рубежом в настоящее время – самая важная для банков задача.





И она начала решаться: за август кредитная задолженность перед нерезидентами выросла на $253 млн – это один из самых значительных месячных приростов, третий по величине за последние 7 лет, после периода массового притока валюты от нерезидентов (что был в 2012-13 годах).





Однако, это, по-видимому, в основном приток денег от материнских банков, прежде всего российских, которые участвуют в капитале своих белорусских «дочек», в рамках поддержки их ликвидностью.





Ведь западный рынок банковских кредитов теперь для Беларуси закрыт из-за ухудшения внешнеполитических отношений с Западом, а также из-за падения кредитного рейтинга Беларуси.





Власти России даже попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать такую поддержку: с такой просьбой к банкам обратились глава правительства России Мишустин и министр финансов Силуанов.





Они звонили в банки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков. Это и есть часть российской финансовой помощи Беларуси, и она уже во многом и поспособствовала некоторой финансовой стабилизации в Беларуси.





Таким образом, приток иностранной валюты в Беларусь сейчас идет через банковский сектор из России в рамках поддержки ₽-ликвидностью материнскими банками своих дочерних белорусских банков.





Это будет отображаться на сумме задолженности банков Беларуси перед нерезидентами: в сентябре она должна еще более резко увеличиться, что можно будет увидеть в соответствующей статистике Нацбанка в середине октября.





А вот на чисто белорусских банках, особенно на средних и малых, у которых нет такой возможности внешней материнской подпитки, вынос валюты из депозитов будет отражаться заметным ухудшением их состояния.



