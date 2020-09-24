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Бизнес-союзы: правительство усилило репрессивное давление на частные предприятия

Предлагается пересмотреть состав Нацсовета по трудовым и социальным вопросам




Из-за непринятия властями Беларуси своевременных мер сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки. Также усилено репрессивное давление на частный сектор. Об этом заявлено на совместном заседании, которое провели совет Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и правление Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) имени профессора М.С. Кунявского.

Поводом для встречи бизнес-союзов стала «беспрецедентная ситуация социальной напряженности» в стране. По словам организаторов заседания, это негативно отражается и на морально-психологическом климате в коллективах, в том числе в частном секторе.

Некоторые компании, в основном из ИТ-отрасли, заявили о релокации и смене налогового резидентства. Также приостановлены проекты с участием госструктур.

Снижается суверенный кредитный рейтинг страны, на валютном рынке панические настроения. Это усугубляет банковский кризис.

Бизнес-союзы информировали правительство еще в августе об этих и других проблемах.

Но все попытки наладить эффективные коммуникации с органами госуправления были проигнорированы. Вместо выработки дорожной карты по урегулированию острых кризисных явлений в экономике со стороны правительства в стране лишь усилилось репрессивное давление на предприятия негосударственной формы собственности.
Как заявляют в бизнес-союзах, власти вновь довели до частников, что нужно выполнять некие условия, чтобы иметь равные права с госсектором. Однако это безусловное право, закрепленное в Конституции (статья 13).

Не найдя понимания у властей, бизнес-союзы считают, что диалог нужно вести на новой площадке — в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам. Но пока он формируется и действует на основе формализма и чрезмерного лоббирования госорганизаций. Интересы частного бизнеса не учитываются.

Вместо трех независимых друг от друга сторон социального партнерства в Национальном совете представлены правительство, контролируемые и провластные профсоюзы в лице Федерации профсоюзов Беларуси, отстаивающее интересы преимущественно государственного сектора объединение нанимателей в лице Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).
Частный бизнес считает, что надо пересмотреть состав Нацсовета в пользу негосударственного сектора.

Также предприниматели т буют начать разработку и досрочное принятие нового Генерального соглашения на 2021-2023 годы.

Требуются незамедлительные меры и действия по восстановлению диалога и снижению социальной напряженности в обществе посредством выработки дорожной карты, включая проведение экономических и политических реформ.
Кроме того, необходимо, как считают бизнес-союзы, создать республиканское объединение частного бизнеса на базе существующих бизнес-союзов и ассоциаций.
Officelife.media
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