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Кадровые рокировки в Минфине: замминистра из команды Ермоловича ушел в «Евроторг»

Июньская отставка министра финансов Максима Ермоловича и назначение на эту позицию Юрия Селиверстова не стала последней перестановкой в этом ключевом ведомстве для нынешней сложной финансовой и политической ситуации.

Фото: court.gov.by

В понедельник стало известно, что повышение до первого заместителя министра финансов получил Дмитрий Кийко, а заместитель главы Минфина Андрей Белковец уходит в отставку.

По информации TUT.BY, Белковец оставляет госслужбу и переходит на работу к крупнейшему белорусскому ритейлеру «Евроторг».

— Андрей Белковец в ближайшие дни присоединится к нашей команде в качестве директора по инвестициям, — подтвердила TUT.BY финансовый директор «Евроторга» Алеся Сапунова.

— В Министерстве финансов я проработал почти 15 лет, из них два года — в должности заместителя министра. Этот этап является важным для меня, поэтому решение не было для меня простым. Но я уверен, что текущая команда Минфина будет так же эффективно решать задачи любой сложности. Мне интересно попробовать свои силы в бизнесе, и я рад, что мои знания и опыт могут помочь «Евроторгу» добиться новых успехов на международных рынках капитала, — сказал Андрей Белковец.


Интересно, что именно «Евроторг» был и остается самым активным и успешным заемщиком на мировых рынках капитала, в частности — в России.

Посты заместителей министра финансов вместо повышенного и уволившегося займут Елена Печень и Ольга Тарасевич.
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