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Банкротится очередная структура холдинга Шакутина

Холдинг «САЛЕО» продолжает банкротить свои юрлица. Экономический суд Гомельской области начал процесс по «Салео-Гомель». Компания входит в гидравлический холдинг Александра Шакутина.

Объем долгов этой компании пока неизвестен. До начала 2014 года она была чистым госпредприятием – РУП «Гомельский завод «Гидропривод». Затем ее акционировали, и она стала частью «САЛЕО».

На Едином портале финансового рынка сообщается, что причина банкротства гомельского предприятия такова: «неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер». При этом еще в мае «САЛЕО-Гомель» заключило допсоглашения с Белинвестбанком. По данным Office Life, в них шла речь о залоге некоего имущества для обеспечения ранее взятых кредитов.

Отчет предприятия за 2019 года гласит, что вместо прибыли был чистый убыток около 7,7 млн. В 2018 – минус 5,9 млн. Непокрытый убыток в целом превышает 18,8 млн.

Головная структура холдинга «САЛЕО» находится в Дзержинске. Она была создана на базе завода по капитальному ремонту дизельных двигателей. Частные инвесторы выкупили его в 2011 году.

Ранее начался процесс банкротства и этого предприятия. В опубликованном определении суда пока не озвучена сумма долгов. 
Источник: officelife
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