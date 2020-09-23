

Где-то пары переносятся на другое время, где-то они пройдут дистанционно, сообщает студенческий телеграм-канал Отчислено

Официальной информации от университета по этому поводу пока нет.





Не исключено, что это касается и других университетов, в частности Педагогического и Лингвистического.



