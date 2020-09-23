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"Праздник" начинается: студентам отменяют занятия, госучреждения в центре - закрываются

"В целях безопасности" студентам БГУ, факультеты которых находятся в центре Минска, меняют расписание.

"Праздник" начинается: студентам отменяют занятия, госучреждения в центре - закрываются

Где-то пары переносятся на другое время, где-то они пройдут дистанционно, сообщает студенческий телеграм-канал Отчислено

Официальной информации от университета по этому поводу пока нет.

Не исключено, что это касается и других университетов, в частности Педагогического и Лингвистического.

Также сотрудники ряда учреждений в центре Минска, включая государственные, сообщили Свабодзе о сокращении рабочего дня. Их в срочном порядке отправляют домой.
"Белорусский партизан"
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