"Праздник" начинается: студентам отменяют занятия, госучреждения в центре - закрываются
"В целях безопасности" студентам БГУ, факультеты которых находятся в центре Минска, меняют расписание.
Где-то пары переносятся на другое время, где-то они пройдут дистанционно, сообщает студенческий телеграм-канал Отчислено
Официальной информации от университета по этому поводу пока нет.
Не исключено, что это касается и других университетов, в частности Педагогического и Лингвистического.
Также сотрудники ряда учреждений в центре Минска, включая государственные, сообщили Свабодзе о сокращении рабочего дня. Их в срочном порядке отправляют домой.
"Белорусский партизан"
15:07 23/09/2020
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