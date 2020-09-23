











При этом пенсии военнослужащим будут увеличены на 10% — до 1,25 млрд.





Для сравнения: расходы на образование предлагается увеличить только на 9% — до 1,29 млрд рублей.





Зато есть понимание того, что расходы на здравоохранение придется увеличить на 21% — до 1,5 млрд рублей, в том числе финансирование медицинской помощи населению — на 14%, до 658 млн.





Расходы на культуру предлагается сократить на 2% — до 138 млн рублей, на СМИ — на 5%, до 156 млн.





На предоставление гражданам субсидий на уплату части процентов по кредитам на строительство жилья в проекте бюджета предусмотрено 322,7 млн рублей.