Аналитики утверждают: негативное влияние на ситуацию оказывают поствыборные события в Беларуси, в частности рост обменных курсов валют и приостановка кредитования. На вторичном рынке квартиру в долг уже не купить, а новостройки кредитует только «Белинвестбанк». В результате сужения кредитования спрос на рынке жилья упал более чем на 40 %.





— На любые изменения в обществе — экономические, политические — первым на рынке жилой недвижимости реагирует уровень предъявленного спроса, — комментирует ситуацию аналитик группы компаний «Твоя столица» Андрей Чернышев. — Так, в апреле, на фоне пика пандемии, этот показатель упал вдвое как на первичном, так и на вторичном рынке. Август и вовсе стал аномальным.





По данным экспертов, после первой недели последнего месяца лета вторичный рынок потерял почти 40 % обращений, первичный — около 70 %.





Сентябрь начался с очень низких показателей. Впрочем, уже ко второй неделе активность покупателей начала поступательно расти, и это происходит в основном по двум причинам. Первая — обычная жизненная необходимость людей в покупке, продаже, обмене квартир. Вторая — желание белорусов сохранить свои сбережения, в том числе в виде квадратных метров. В качестве подтверждения аналитики отмечают, что одновременно с информацией от банков об изымании депозитов физическими лицами в компании появилось много «быстрых» покупок, когда сделка проходила за одну-две недели — более 30 % от общего объема.





— Вложение рублевых сбережений в недвижимость в любом случае позволит сохранить их ценность в текущей ситуации, — отмечает А. Чернышев. — Даже если приобретенное жилье со временем потеряет в цене, его можно рассматривать как возможность пассивного дохода, что почти нивелирует те самые потери. С другой стороны, квартира может в принципе понадобиться в будущем, например, подросшим детям. Если говорить про валютные депозиты, то и здесь приобретение жилья — шаг к сохранению сбережений. Оставлять дома большую сумму небезопасно, а вложить в недвижимость за пределами республики, когда из-за пандемии почти закрыты границы, практически невозможно.





Сегодня, когда курс доллара стабилизировался и даже немного пошел назад, основной негативный фактор, оказывающий давление на покупателей, —сужение возможностей кредитования. Все те, кто рассчитывал приобрести квартиру на вторичном рынке с помощью кредитной поддержки, теперь переориентировались на новостройки. В этом есть определенные плюсы.





Во-первых, помимо возможности взять кредит на покупку новостройки на общих основаниях можно еще рассчитывать и на сниженные ставки по кредитам в рамках партнерских прог мм банков и застройщиков.





Во-вторых, помимо сохранения кредитования на рынке новостроек доступна рассрочка оплаты, которая предлагается по большинству проектов (по 87 %). У небольших застройщиков можно встретить рассрочку на несколько месяцев или до конца строительства дома, в то время как крупные застройщики предлагают рассрочку уже на несколько лет.





Например, «ТАПАС» предлагает рассрочку до 3 лет, «Айрон» — до 7 лет, а самую длительную рассрочку предлагает Dana Holdings — 100 месяцев, или более 8 лет.





В-третьих, для определенных категорий покупателей, например медиков, доступны акционные условия приобретения квартир.





Все инструменты в текущей ситуации — весомый аргумент. Это подтверждает и статистика — этим летом доля покупателей с кредитами достигала 70 %.





Пока серьезного снижения нет, но очевидно, что оно будет, если экономическая ситуация в стране будет и дальше развиваться в негативную сторону. Вопрос только в том, как скоро это случится. И в частности, большое влияние на цены может оказать отмена кредитования — если кредиты уйдут и с первичного рынка, спрос просядет еще больше.





— Покупатели понимают: рублевый кредит на жилье, скорее всего, сильно подешевеет в пересчете в валюту — и стараются успеть, ведь никто не знает, что будет завтра. На этом фоне мы отмечаем появление много «быстрых» покупок, когда сделка проходила за одну-две недели, — делится А. Чернышев.





Кроме того, еще есть выбор проектов и квартир. Скорее всего, через некоторое время (а так уже было в 2015–2016 гг.) объем предложений на первичном рынке может существенно сократиться.





Средняя цена квадратного метра в новостройках столицы (на начало сентября)





Однокомнатные





«Эконом» – 1290 долларов, «Стандарт» – 1480, «Престиж» – 1710 долларов. Стоимость квартиры в зависимости от класса качества – от 58,3 тыс. до 84,4 тыс. долларов.





Двушки





«Эконом» – 1230 долларов, «Стандарт» – 1385, «Престиж» – 1715 долларов. Стоимость квартиры в зависимости от класса качества – от 80,3 тыс. до 140,5 тыс. долларов.





Трешки





«Эконом» – 1170 долларов, «Стандарт» – 1330, «Престиж» – 1820 долларов. Стоимость квартиры в зависимости от класса качества – от 98 тыс. до 188,7 тыс. долларов.





Средняя цена квадратного метра на вторичке (на начало сентября)





Однокомнатные





Стандартных потребительских качеств – 1305 долларов, готовые к проживанию – 1505 долларов. Стоимость квартир варьируется от 47 тыс. до 53 тыс. долларов.





Двушки





Стандартных потребительских качеств – 1220 долларов, готовые к проживанию – 1430 долларов. Стоимость квартир варьируется от 60 тыс. до 71 тыс. долларов.





Трешки





Стандартных потребительских качеств – 1070 долларов, готовые к проживанию – 1305 долларов. Стоимость квартир варьируется от 72 тыс. до 89 тыс. долларов.