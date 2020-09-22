Прокуратура выпроводила литовского производителя индюшатины из СЭЗ «Гродноинвест»
Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро», которая принадлежит известному литовскому предпринимателю. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, решение принято после представления, направленного прокуратурой Лидского района.
В 2015 году «Арвибелагро» стала первым резидентом северного сектора лидской площадки СЭЗ «Гродноинвест». Фото: lidanews.by
По данным прокуратуры Гродненской области, уже длительное время компания с иностранным капиталом «практически не осуществляла производственную и внешнеторговую деятельность». «Единичные партии товаров изготавливали и экспортировали лишь для последующего освобождения предприятия от уплаты налога на недвижимость. При этом размер не поступивших в бюджет сумм налогов в сотни раз превысил объемы экспорта предприятия», говорится в сообщении, пишет TUT.BY.
С сентября 2019 года «Арвибелагро» систематически нарушало порядок выплаты заработной платы сотрудникам, допускало задолженность по уплате налоговых платежей, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.
По мнению прокуратуры, предоставление этой частной компании «льгот и преференций и его дальнейшее функционирование в качестве резидента СЭЗ будут причинять вред государственным и общественным интересам».
В начале 2017 года группа компаний ARVI литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. На открытии нового завода «Арвибелагро» побывали первые лица Беларуси. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых — кредиты «БПС-Сбербанка».
24 июля 2020 года Видмантаса Кучинскаса задержали в Словении по просьбе России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Альфа-Банк намерен взыскать с литовского бизнесмена 20 млн евро, которые Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений. В августе Генпрокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой о выдаче Кучинскаса, в отношении которого «ведется досудебное расследование».
21:03 22/09/2020
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