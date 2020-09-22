«В августе за коммуналку я заплатил символический рубль, а остальные деньги отложил на будущее», - подобные заявления появились в социальных сетях еще в августе. Так сколько же белорусов, по официальным данным, не заплатили за коммуналку?





В Едином расчетно-справочном центре «Комсомолке» подтвердили, что за август белорусы оплатили коммунальные услуги меньше обычного. Однако эта цифра совсем не критична.





- Собираемость в августе была ниже традиционной на 4%, - сообщили в Едином расчетно-справочном центре.





«Арест транспортного средства, сложности при выезде за границу - это не новые меры»

А в это время белорусам стали приходить уведомления, в которых говорится о возможных последствиях, грозящих должникам.





- Достала из ящика жировку, а к ней прикреплена распечатка, - рассказала «Комсомолке» читательница, которая обслуживается в Расчетно-справочном центре №8 Минска. - Написано так: «Убедительная просьба срочно произвести оплату в полном объеме согласно извещению за август 2020-го. В случае неоплаты мы вынуждены будем принять меры - составить исполнительную надпись (необходимо оплачивать госпошлину)». Дальше там написано, что сведения о неплательщиках направляются в Нацбанк, и это повлечет за собой сложность при получении кредита, пересечении границы, арест на транспортное средство, запрет на отчуждение имущества… Должников также предупреждают о возможном визите РОВД и судебных исполнителей. Кредит я брать и не собиралась, тем более что их сейчас и не дают. А вот тот факт, что за просрочку по коммуналке могут отобрать машину, меня возмутил. Может, еще и права отберут?





По официальным данным, такие уведомления приходят тем, кто задолжал выплаты по коммуналке за два и больше месяцев. Причем, судя по статистике, уведомления получает весьма небольшой процент плательщиков. Так, по данным Единого расчетно-справочного центра, в Минске уведомления о намерении обратиться к нотариусу «за учинением исполнительной надписи» (специального документа о принудительном взыскании. – Ред.), либо о судебном иске за первые восемь месяцев этого года получили около 25 000 семей – это около 3,2% от всех плательщиков в столице.









Предупреждений об отключении коммунальных услуг за первые восемь месяцев разослали в количестве 54,2 тысячи. То есть их получили около 7% минских семей.





В Едином расчетно-справочном центре «Комсомолке» подтвердили, что такие уведомления действительно присылают тем, кто задолжал за оплату коммунальных услуг.





- Это обычные предупреждения, которые присылаются всем должникам. Эта работа ведется постоянно, - пояснили в пресс-службе Центра информационных технологий. - Арест транспортного средства, сложности при выезде за границу - это не новые меры, они применялись всегда.





В Министерстве ЖКХ говорят, что кроме известных всем начисления пени, отключения некоторых услуг и выселения из квартиры через суд, у неплательщика по закону могут взыскать задолженность в исполнительном либо судебном порядке.





Могут арестовать счета и вклады

В Министерстве ЖКХ отметили, что даже при задолженности в один день имеют полное право подать документы о взыскании к нотариусу или судебным исполнителям. Однако все же при небольшой сумме долга так поступать нецелесообразно.





К слову, в Минюсте пояснили, что пока нотариусы даже реже, чем в прошлом году, делают исполнительные надписи – те самые документы о взыскании. Так, за июль-август 2020 года в сравнении с июлем-августом 2019 их создали на 28% меньше.





- Самые распространенные меры - это обращение взыскания на заработную плату либо на имущество должника (транспортные средства, недвижимость, иное имущество), арест наличных денежных средств, арест денежных средств, находящихся на его счетах, во вкладах в банках и иное, - пояснили в Министерстве юстиций Республики Беларусь.









Также по решению суда могут запретить выезд из страны, лишить права управления автомобилем, а также права на охоту и посещение игорных заведений.





КСТАТИ

Кого могут выселить из квартиры?





По закону процесс выселения из квартиры по решению суда могут начать уже после того, как накопилась задолженность по коммуналке за полгода, пояснили в пресс-службе ЖКХ.





Причем при наличии уважительных причин вроде потери работы или серьезных проблем со здоровьем, которые длительное время не позволяют работать, суд может дать отсрочку на выплаты.





Если же суд принимает решение о выселении, то квартиру или дом продадут с аукциона для того, чтобы погасить долги за коммуналку. А оставшиеся деньги либо вернут жильцу, либо, если позволяет сумма, купят на них другое жилье.





Так два года назад произошло с семьей, которая жила по ул. Кедышко. Они накопили долг в 5,5 тысяч рублей, причем основная часть – это пеня в 3,7 тысячи рублей. Решение о выселении суд вынес в ноябре 2017 года.





Семью начали выселять через 10 месяцев. В итоге 40-летнюю женщину, двух детей и ее мать выписали из квартиры в никуда. Им дали два дня на то, чтобы освободить помещение либо погасить долг. Оплачивать задолженность семья не стала, в итоге они переехали к биологическому отцу детей.



