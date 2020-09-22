В обзоре отмечается, что белорусская экономика в первой половине 2020 года испытала несколько шоковых событий. В начале года трудности с импортом нефти и отсутствие контракта на поставку калийных удобрений в Китай из-за высоких запасов сырья привели к существенному падению производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях, которое сказалось и на динамике смежных секторов.





Во II квартале текущего года на экономику повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к сокращению ВВП в апреле — июне на 3,1% г/г. Аналитики ЕАБР указывают, что падение производства Беларуси во II квартале 2020 года оказалось умеренным по сравнению с большинством других государств региона операций Банка, что можно объяснить продолжением функционирования промышленных предприятий. Это, в свою очередь, привело к наращиванию складских запасов в условиях подавленного спроса.





Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение ограничений в странах — торговых партнерах и улучшение эпидемиологической ситуации внутри государства формируют условия для постепенного восстановления деловой активности в Беларуси.





Вместе с тем из-за сохранения сдержанного внешнего спроса, ухудшения финансового состояния предприятий, высокой затоваренности складов и ограниченных фискальных резервов данный процесс будет длительным.





В таких условиях вероятно сохранение пониженной потребительской и инвестиционной активности во второй половине текущего года, а сокращение ВВП по его итогам составит 2,3%. Возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021–2022 годов.





В обзоре отмечается усиление в августе текущего года давления на национальную валюту из-за повышения девальвационных ожиданий. Данный фактор наряду с возросшими геополитическими рисками и сезонным ухудшением состояния внешней торговли будет способствовать сохранению курса белорусского рубля к доллару США вблизи текущих значений.





Его коррекция к равновесному уровню при условии стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке, взятия пандемии под контроль и нормализации геополитической обстановки произойдет, согласно прогнозу ЕАБР, в течение 2021–2022 годов.









Аналитики ЕАБР указывают на ускорение инфляции в первой половине текущего года преимущественно под влиянием снижения стоимости национальной валюты, а также возможных транспортно-логистических трудностей в условиях пандемии.





Как отметил главный специалист отдела экономического анализа ЕАБР Анатолий Харитончик, перенос ослабления белорусского рубля на цены товаров и услуг продолжит реализовываться в ближайшие месяцы, что, согласно прогнозу ЕАБР, приведет к повышению инфляции до 5,9% по итогам года, а ограничению масштаба этого процесса поспособствует сдержанный внутренний спрос.





В 2021–2022 годах при условии нормализации курсовой динамики рост показателя может замедлиться.





В условиях ускорения инфляции прогноз ЕАБР предполагает сохранение ставки рефинансирования на уровне 7,75% до конца текущего года. Потенциал для снижения ставки в среднесрочной перспективе остается, однако возможность его реализации зависит от скорости нормализации ситуации на внутреннем финансовом рынке и геополитической обстановки.





Риски для прогноза в обзоре оцениваются повышенными и смещенными в сторону его ухудшения из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений, усиления санкционной риторики. Кроме того, масштаб влияния событий августа — сентября на инвестиционный климат в стране остается неопределенным.