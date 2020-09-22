



Напомним, он был задержан вчера, когда шахтеры вышли поддержать своего коллегу Анатолия Кудёлку, который отказался подниматься из шахты в знак протеста против насилия в стране и давления на стачком.





Тогда задержали 22 человек, но позже отпустили всех, кроме Анатолия Бокуна.





Он вышел на свободу после 15 суток ареста всего несколько дней назад.

