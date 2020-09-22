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Еще одна дыра в бюджете? Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе–июле упали на 61,8%

Беларусь в январе-июле 2020 года экспортировала 3,78 млн тонн нефтепродуктов, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Национального статистического комитета (Белстата).


При этом в июле экспорт нефтепродуктов составил почти 780 тысяч тонн, что свидетельствует о постепенном восстановлении объемов внешних поставок, которые 2018-2019 годах были близки к 1 млн т нефтепродуктов в месяц, передает svabodа

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов упал на 61,8% - до $ 1,2 млрд.

Средняя цена экспорта за 7 месяцев 2020 года составила $317,3 за 1 тонну, что на 37,8% меньше по сравнению с показателем за январь–июль 2019 года.

В структуре экспорта поставки:

- в Украину составили 1,58 млн тонн (снижение на 10,9%) на сумму $614,8 млн (снижение на 43,1%),

- в страны Евросоюза - 493,3 тысячи тонн (снижение на 59,2%) на $143 млн (снижение на 75,8%),

- в Великобританию - 1,45 млн тонн (снижение на 52,8%) на $343,5 млн (снижение на 75,2%).

Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Беларуси в 2020 году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из России в первом квартале.

В этих условиях весь объем добываемой на территории Беларуси нефти был направлен на переработку на местных НПЗ. Регулярные поставки сырья из России на белорусские НПЗ были возобновлены с апреля.
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