



При этом в июле экспорт нефтепродуктов составил почти 780 тысяч тонн, что свидетельствует о постепенном восстановлении объемов внешних поставок, которые 2018-2019 годах были близки к 1 млн т нефтепродуктов в месяц, передает svabodа





В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов упал на 61,8% - до $ 1,2 млрд.





Средняя цена экспорта за 7 месяцев 2020 года составила $317,3 за 1 тонну, что на 37,8% меньше по сравнению с показателем за январь–июль 2019 года.





В структуре экспорта поставки:





- в Украину составили 1,58 млн тонн (снижение на 10,9%) на сумму $614,8 млн (снижение на 43,1%),





- в страны Евросоюза - 493,3 тысячи тонн (снижение на 59,2%) на $143 млн (снижение на 75,8%),





- в Великобританию - 1,45 млн тонн (снижение на 52,8%) на $343,5 млн (снижение на 75,2%).





Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Беларуси в 2020 году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из России в первом квартале.





В этих условиях весь объем добываемой на территории Беларуси нефти был направлен на переработку на местных НПЗ. Регулярные поставки сырья из России на белорусские НПЗ были возобновлены с апреля.