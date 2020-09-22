+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Греф пожаловался на нехватку рублей в белорусской "дочке" Сбербанка

Белорусская "дочка" Сбербанка испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил журналистам во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.

После резкого скачка курса доллара в Беларуси многие местные банки перестали выдавать потребительские кредиты. Среди них оказался и БПС-сбербанк. Причину этому пояснил глава головного офиса.

"У нас есть проблемы с ликвидность в национальной валюте, в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он отметил, что с ликвидностью в российских рублях и остальных волютах у финансовой организации проблем нет.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]