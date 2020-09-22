



Он даже не может назвать статьи обвинения, хотя в публичных выступлениях руководства страны они звучали.





- Эта подписка существенно затрудняет комментарии о деле, - говорит Лаевский БелаПАН .





По словам адвоката, ответы на жалобы, поданные в августе и сентябре, не удовлетворяют защиту.





- Генпрокуратура доводы жалоб не рассматривает, в полученных ответах мы не видим оценки наших доводов по существу и какой-либо законной аргументации, - добавляет Дмитрий Лаевский.





Защитник говорит, что с августа существенных для дела Бабарико следственных действий не проводилось.





- Предъявленное обвинение не позволяет понять, какие именно действия ему инкриминируются. Безусловно, это существенное нарушение права на защиту. Кроме того, даже те формулировки, которые выдвинуты в обвинении, с точки зрения закона вызывают большие сомнения, поскольку из них непонятно, какие факты и какие именно нормы права положены в основу обвинения. Мы убеждены, что в условиях открытого и публичного разбирательства невиновность Виктора Дмитриевича во всем, что ему инкриминировалось, была бы явно видна, - заявляет адвокат.





Что касается самочувствия Бабарико, адвокат передает, что его подзащитный настроен отстаивать свою правоту и пребывает в хорошем настроении.