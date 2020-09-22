Адвокат Бабарико: «В условиях открытого и публичного разбирательства его невиновность была бы явно видна»
.Защитник незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал о своем подзащитном. Однако с оговоркой, что полноценно рассказать о сути дела он не может из-за подписки о неразглашении.
Он даже не может назвать статьи обвинения, хотя в публичных выступлениях руководства страны они звучали.
- Эта подписка существенно затрудняет комментарии о деле, - говорит Лаевский БелаПАН .
По словам адвоката, ответы на жалобы, поданные в августе и сентябре, не удовлетворяют защиту.
- Генпрокуратура доводы жалоб не рассматривает, в полученных ответах мы не видим оценки наших доводов по существу и какой-либо законной аргументации, - добавляет Дмитрий Лаевский.
Защитник говорит, что с августа существенных для дела Бабарико следственных действий не проводилось.
- Предъявленное обвинение не позволяет понять, какие именно действия ему инкриминируются. Безусловно, это существенное нарушение права на защиту. Кроме того, даже те формулировки, которые выдвинуты в обвинении, с точки зрения закона вызывают большие сомнения, поскольку из них непонятно, какие факты и какие именно нормы права положены в основу обвинения. Мы убеждены, что в условиях открытого и публичного разбирательства невиновность Виктора Дмитриевича во всем, что ему инкриминировалось, была бы явно видна, - заявляет адвокат.
Что касается самочувствия Бабарико, адвокат передает, что его подзащитный настроен отстаивать свою правоту и пребывает в хорошем настроении.
13:21 22/09/2020
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