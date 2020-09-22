По информации из российских судебных источников, в августе этого года «Трайпл» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ГУ «Санаторий «Беларусь».





Ссылаясь на «незаконность действий» ответчика «по неисполнению обязательств по договору займа от 15.03. 2011», компания просила суд признать ее права собственности на объекты недвижимости стоимостью свыше 57,2 млн российских рублей, а также взыскать недостающую сумму покрытия задолженности в размере около 26,5 млн российских рублей.





Под недвижимостью имеются в виду двое апартаментов в Сочи общей площадью 344,8 кв. метров.





Арбитражный суд Краснодарского края не стал рассматривать иск из-за его «неподсудности» этому российскому судебному органу и порекомендовал истцу искать удовлетворение претензий в Высшем хозяйственном суде Беларуси.





Но «Трайпл» продолжил работать в российском правовом поле. В сентябре его апелляционная жалоба была принята 15 Арбитражным апелляционным судом. Заседание по этому делу было запланировано на 22 сентября.





В Беларуси в отношении «Трайпла» с 14 июля этого года возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). По решению Экономического суда г. Минска до 7 октября 2020 года компания находится в защитном периоде. Временным ее управляющим назначена «Управляющая компания «Советник».





Согласно оглашенным судом сведениям, на 30 июня этого года общий размер кредиторской задолженности «Трайпла» составлял 183,5 млн рублей, включая собственную задолженность (около 85 млн рублей) и обязательства по договорам поручительства перед белорусскими банками и лизинговыми компаниями. Последние выделяли под гарантии «Трайпла» средства для участников холдинга – магазинов ProStore, Березовского комбината силикатных изделий и «КварцМелПрома».





В отношении этих структур тоже начаты производства об экономической несостоятельности.





По озвученной представителем «Трайпла» в суде информации, у компании на тот момент не было средств, чтобы удовлетворить требования «даже третьей части кредиторов».