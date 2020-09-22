



"На основании проведенного анализа принято решение о предоставлении банкам возможности применения отдельных контрциклических мер в 2021 году", - говорится в поступившем в адрес банков письме НББ, с которым ознакомился "Интерфакс"





Одновременно НББ настойчиво рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 года.





Возможности по использованию банками контрциклических мер, в том числе и части смягчения ряда надзорных требований, утверждены постановлением НББ N298 от 18 сентября 2020 года.





В письме отмечается, что с учетом принятых мер по поддержке банковского сектора регулятор ожидает от банков следования рекомендациям, которые направлялись в марте этого года. В частности, тогда НББ рекомендовал банкам направить в 2020 году прибыль за 2019 год в резервный и уставный капиталы и не выплачивать дивиденды акционерам.





"Кроме того, Национальный банк рекомендует применять аналогичный порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов в период действия постановления правления Национального банка Республики Беларусь от 18 сентября 2020 года N298, в частности, осуществлять приоритетное направление в 2021 году прибыли за 2020 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды и не осуществлять в 2021 году выплаты дивидендов акционерам банков", - говорится в письме НББ.





"Указанные рекомендации необходимо довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков для принятия соответствующих решений", - подчеркивается в письме.





Как сообщалось, в марте 2020 года на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса НББ сообщил о применении до конца года контрциклических мер, направленных "на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов". В том числе регулятор временно смягчил ряд надзорных требований.





Принятые в марте решения, в том числе, были направлены на стимулирование кредитной активности банков для поддержания замедляющейся экономики из-за глобальной рецессии в связи с пандемией.





Между тем, текущая ситуация в Беларуси усугубляется финансовым кризисом, который проявился в поствыборный период в конце августа - начале сентября в виде оттока клиентских средств из банков и резкого ста спроса на инвалюту, что привело к рекордному снижению золотовалютных резервов на $1,4 млрд за август.





В связи с финкризисом международное рейтинговое агентство S&P 11 сентября ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Беларуси со "стабильного" до "негативного", подтвердив рейтинги на уровне "В". Рейтинги трех рейтингуемых агентством крупных белорусских банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, БелВЭБ) помещены в список CreditWatch Negative. Также был ухудшен до "негативного" прогноз по рейтингам белорусского Банка развития, через который в основном ведется финансирование госпрограмм.





Ухудшение прогноза по рейтингам стало реакцией S&P на "усиление рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года".





По оценке агентства, в настоящее время способность правительства Беларуси оказывать поддержку государственным организациям является "в целом неопределенной".



