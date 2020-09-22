На пуск 1-го блока БелАЭС пригласили гендиректора МАГАТЭ









Виктор Каранкевич встретился с Рафаэлем Мариано Гросси в понедельник в Вене, где 21-25 сентября проходит 64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия республики с агентством и перспективы дальнейшего сотрудничества.





Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, и Виктор Каранкевич "пригласил генерального директора МАГАТЭ рассмотреть возможность посетить Беларусь для участия в этом мероприятии", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго в Telegram.





Напомним, о том, что пуск запланирован на эту дату, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.







