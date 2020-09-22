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На пуск 1-го блока БелАЭС пригласили гендиректора МАГАТЭ

Глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич пригласил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.



Виктор Каранкевич встретился с Рафаэлем Мариано Гросси в понедельник в Вене, где 21-25 сентября проходит 64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия республики с агентством и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, и Виктор Каранкевич "пригласил генерального директора МАГАТЭ рассмотреть возможность посетить Беларусь для участия в этом мероприятии", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго в Telegram.

Напомним, о том, что пуск запланирован на эту дату, ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 
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