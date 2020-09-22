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S&P ожидает ужесточения кредитных лимитов иностранных банков для Беларуси

Иностранные банки будут ужесточать кредитные лимиты на Беларусь на фоне политических событий в стране и ослабления белорусского рубля, при этом российские госбанки будут более лояльны к белорусским банкам-заемщикам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Такая оценка ситуации содержится в опубликованном сообщении S&P о рейтинговых действиях в отношении Банка развития Беларуси.

"Мы считаем, что, учитывая политическую неопределенность и девальвацию белорусского рубля в последние недели, кредитные лимиты иностранных банков для Беларуси, вероятно, ужесточатся, возможно, вынуждая Банк развития привлекать все больше средств российских государственных банков, которые, вероятно, будут более лояльны", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Насколько мы понимаем, условия некоторых из иностранных кредитов содержат ковенанты, согласно которым коэффициент достаточности капитала не должен быть ниже определенного уровня", - отмечают в этой связи эксперты S&P.

"В настоящее время мы оцениваем способность правительства Республики Беларусь оказывать поддержку организациям, связанным с государством, в целом как неопределенную", - полагают они.

Как сообщалось, S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B/B" и ухудшило прогноз по рейтингам со "стабильного" на "негативный".

S&P отмечает, что рейтинговые действия в отношении БРРБ, который на 100% принадлежит государству, последовали в связи с пересмотром 11 сентября 2020 года прогноза суверенных рейтингов Беларуси из-за "усиления рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года".

Агентство также напомнило, что "резиденты увеличили конвертацию депозитов из национальной валюты в иностранную и частично выводят вклады из банковской системы". В связи с этим рейтинги трех рейтингуемых крупных белорусских банков - Беларусбанк, Белагропромбанк, БелВЭБ - 11 сентября помещены в список CreditWatch Negative.
Интерфакс
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