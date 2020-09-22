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Британцы и беларусы протестуют против «кровавых облигаций»

Акции протеста проходят в Лондоне у здания Лондонской фондовой биржи.

Британцы и беларусы протестуют против «кровавых облигаций» у здания Лондонской фондовой биржи. Один из организаторов протестов, профессор Кингстонского университета Алан Флауэрс озвучил требования протестующих: прекатить финансировать диктатуру в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Лондона.

На Лондонской бирже белорусские власти с помощью Citigroup, Raiffeisen Bank International, Société Générale разместили облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Лондонские финансовые учреждения должны прекратить поступление в Беларусь этих кровавых денег, которые оплачивают репрессии режима Лукашенко против мирных граждан.

Следующая акция у Лондонской фондовой биржи запланирована на 23 сентября.
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