Сколько процентов мы отдаем Лукашенко от каждой своей покупки

Сегодня в телеграм-каналах появляются черные списки компаний, которые поддерживают официальную политику «власти». ИТ-разработчик Александр Атаман объяснил, что в конечном итоге каждый из нас – вне зависимости от своей гражданской ориентации – попадает в эти списки, потому что поддерживает Лукашенко рублем.





Кто кормит режим? Некоторые думают, что их поддержка режима ограничивается подоходным налогом, покупками в компаниях «прикорытных олигархов» и признанием «законов» режима законами. Но давайте немного посчитаем.





Главный налог – это совсем не подоходный, а НДС – налог на добавленную стоимость. То есть с каждой вашей покупки 20% её стоимости вы отдаёте Лукашенко. Неважно, пьёте вы кофе или покупаете мебель. Именно это и есть основной источник доходов госбюджета. Это официальная информация.





НДС – достаточно хитрый налог, который был придуман как раз для того, чтобы взимать большие налоги с людей так, чтобы они этого не замечали.





Например, во Франции НДС обеспечивает около 50% доходов государства. Но этого налога нет, например, в США, Канаде и Австралии. Там вместо НДС действует налог с продаж по ставке от 2 до 11%. А в Японии действует примерный аналог НДС – так называемый потребительский налог, ставка которого равна всего лишь 5%.





Каждый покупатель в кофейне США знает, что кроме цены на кофе он должен будет также заплатить на кассе чаевые государству – в размере около 9% сверху к цене на ценнике. Точный размер налога зависит от законов конкретного штата США.





А знает ли беларус, сколько он даёт на чай Лукашенко, покупая кофе?





Важнее даже не размер налога, а сам факт того, что американец каждый день чувствует, что власть содержит он. Что он тут хозяин, а не какие-то президенты, сенаторы, губернаторы, etc.





Беларус же лишён такой возможности. Лукашенко правит им скрытно.

А, как говорит Славой Жижек: «Любое освобождение начинается с того, что механизмы тайной власти становятся явными» (здесь можно прочитать сравнение НДС с налогом с продаж).





Общая экономическая идея заключается в том, что если налоги с продаж достаточно высоки, люди начинают заниматься широко распространенной деятельностью по уклонению от уплаты налогов. Например, покупать через интернет, выдавать себя за бизнес, покупать оптом, покупать продукты через работодателя и т. д.





С другой стороны, общая ставка НДС может подняться выше 10% без повсеместного уклонения из-за нового механизма взимания.





Как появился НДС. Выдержки из истории:





- «Налог на добавленную стоимость (НДС) — один из самых молодых налогов в мире. Его широкое применение началось лишь в 60-х годах».

- «Вильгельм фон Сименс выступил с предложением реформировать налоговую систему Германии и, в частности, внедрить новый косвенный налог, который смог бы в значительной степени пополнить государственную казну, но основная уплата которого ложилась бы на плечи конечного потребителя, а не на производителей».

- «Новый налог на добавленную стоимость позволял «скрыть» новое бремя от прямого взгляда конечного потребителя, который был и остается его основным плательщиком. Для человеколюбивой Европы психологический фактор был не менее важен, чем экономический.





Косвенный НДС так надежно спрятан в цене товара или услуги, что в условиях свободного рынка рассчитать его реальную итоговую величину довольно сложно».





Наличие НДС в налоговой системе является обязательным условием для вступления страны в Европейский союз. Уже хотя бы поэтому я против вступления Беларуси в ЕС на правах стандартного члена. Но есть много других способов дружить с членами ЕС.





А вот вступление в НАТО нам бы, конечно, было только на руку. Это бы сразу сняло всю головную боль, связанную со скучными военными вопросами вроде защиты от Путина, изнасилований в армии и т.п.





Ладно, назад к налогам.

Так сколько процентов от зарплаты мы отдаём Лукашенко?

В Беларуси налогов с зарплаты платят больше, чем в США, но меньше, чем в Германии.





«Каждый месяц беларусы видят в своих расчетных одни и те же проценты: 13% – в подоходный налог, и 1% – отчисления в Фонд социальной защиты населения, который выплачивает нам пенсии, пособия и больничные.





На самом же деле ФСЗН получает гораздо больше денег от каждого работающего беларуса, просто выплачивают их наниматели. Каждый месяц они перечисляют в фонд сумму, равную 34% зарплат всех своих сотрудников. Итого

на счету государства оказывается уже почти половина от каждой зарплаты – 48%».





То есть из денег, которые работодатель выделил вам на зарплату, значительная часть сразу же идёт Лукашенко.





Заметка для любознательных: если мы на выборах проголосуем за снижение налогов, то зарплаты могут сразу же существенно подняться.





Но, как я объяснял, главный доход Лукашенко – это всё-таки НДС. Если считать, что мы потратили всю зарплату, то это ещё 20%.





Итого: 48% + 20% = 68%.





Но и это ещё не всё. Одним из важнейших источников дохода Лукашенко являются акцизы. Это 9,8% доходов бюджета по официальным данным за январь-июль 2020 года.





То есть если вы покупаете алкоголь, табак, заправляете транспорт бензином, дизелем, газом, судовым топливом, используете машинное масло – то вы опять платите Лукашенко.





И это не считая оплаты НДС.





Сколько налогов в нашем топливе? 35,18% – доля налогов в бензине Аи-95. Но Лукашенко всё мало, приведу заголовки статей:





«Цена бензина. На сколько подорожает топливо, если к нему привяжут дорожный сбор?»

«Дорожный налог»: власти снова рассматривают вариант о его включении в цену топлива?»





Приведу еще цитаты министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко:





«Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации? Я думаю, в ближайшее время будет принято окончательное решение и тема привязки к техосмотру уйдет».

«Из-за того, что оплачивать сразу нужно большие суммы, граждане просто начали массово игнорировать техосмотр. По самым скромным оценкам «Белтехосмотра», поступали так около 50 процентов водителей».

«Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем – с 1 июля, потом с 1 января 2020-го. Однако документ так и не был подписан».





P.S. Надеюсь, вы понимаете, что

70% – это далеко не все налоги, которые мы платим.

Например, налог на прибыль составляет ещё 9,2% доходов Лукашенко. Да, оплачивает его бизнес. Как и НДС. И как и с НДС – цена этого налога включена в цену товаров и услуг, которые вы покупаете. Не будет же бизнес работать себе в убыток.





Все налоги в конечном счёте всегда платит потребитель.