Директоров госпредприятий будут учить подавлять забастовки
Кузница кадров Минпрома — ГУО «Кадры индустрии» готовит серию семинаров для руководителей предприятий, которые должны дать им навыки подавления забастовочного движения.
В программе же, которая имеется в распоряжении officelife, говорится, что семинары будут знакомить менеджеров с принципами ведения «переговоров» администрации предприятия с агрессивно настроенной частью трудового коллектива.
Будет проведен разбор конкретных ситуаций, возникших на предприятиях Минпрома. В частности, о практическом опыте урегулирования «острой стадии» конфликта администрации с трудовым коллективом расскажет гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк. Ему помогут профессиональные психологи.
Другие темы, которые запланировано проанализировать на семинарах, — психология уличного протеста, принципы ведения «переговоров» с толпой; искусство ответов на провокационные вопросы.
Менеджеров целенаправленно будут учить приемам общения с «вредными» оппонентами в форме деловой игры с имитацией различных ролевых ситуаций.
14:38 21/09/2020
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