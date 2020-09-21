Полный разворот: доллар резко подорожал на бирже

Стоимость валютной корзины снижается уже 15-й раз подряд. Укрепление белорусского рубля к корзине валют идёт непрерывно на всех без исключения сентябрьских торгах. За это время значение валютной корзины снизилось на 4,25% до минимума за 28 дней. Но это пока не превысило и половины августовского роста.





Курс доллара подскочил на 0,0175 BYN до 2,5833 BYN/USD. Сегодня доллар подорожал впервые после девяти снижений подряд.





Напомним, что в минувшую пятницу объём торгов вырос до 67 млн. USD — максимума за три недели, а сегодня снизился в 2,7 раза до 24,5 млн. USD.





С начала сентября стоимость доллара упала на 0,0715 BYN. Это примерно в 3 раза меньше, чем рост по итогам августа на 0,2173 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0141 BYN до 3,0555 BYN/EUR. С начала месяца евро подешевел на 0,1043 BYN. В августе рост курса евро составил 0,2608 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0227 BYN до 3,3978 BYN/100 RUB — минимума за 32 дня. Российский рубль дешевеет уже шестые торги подряд. Общее снижение за это время составило 0,0730 BYN, а с начала месяца уже 0,1991 BYN.





В августе сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN. Таким образом, белорусский рубль с начала сентября смог отыграть у российского рубля более 70% потерь августа.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль смог завершить укреплением ко всем валютам уже третью неделю подряд:





доллар −0,0334 BYN (−1,29%);

евро −0,0371 BYN (−1,21%);

российский рубль −0,0503 BYN (−1,45%);

корзина валют −1,35%.





Центробанк России

В Москве на валютной бирже российский рубль резко девальвировался к доллару и евро. К 11–30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 1 рубль до 76,0381 российских рублей и близко подобрался к максимуму за пять месяцев. Аналогичный курс евро вырос на 87 копеек до 89,83 российских рублей.





Банк России установит новые официальные курсы валют на завтра на основании информации с биржи.





Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:





курс доллара вырос на 14 копеек (+0,19%);

курс евро поднялся на 28 копеек (+0,32%).