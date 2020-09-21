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Белорусский дипломат возглавил Департамент торговой политики ЕЭК

Директором Департамента торговой политики ЕЭК назначен Игорь Назарук, сообщила в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

На этом посту он сменил Антона Кудасова, который руководил департаментом с 2016 года, после того как ушел с должности заместителя министра экономики Беларуси.

Назарук окончил Белорусский политехнический институт по специальности "Автоматизация и комплексная механизация машиностроения". После этого 11 лет проработал в таможенных органах, затем в 2005 году пришел трудиться в министерство иностранных дел.

Руководил торгово-экономической службой Посольства Беларуси в Латвии, а с 2011 года по 2015 возглавлял Департамент внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Впоследствии стал Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Республике Армения.

Отметим, что Беларусь активно использует площадку Евразийской экономической комиссии и общий рынок ЕАЭС для торговли. Так, общий объем белорусского экспорта в страны Евразийского экономического союза достиг 6,5 миллиарда долларов.
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