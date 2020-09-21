Уволен замминистра финансов Андрей Белковец?

Дмитрий Кийко, ранее занимавший должность замминистра, согласован на назначение первым заместителем министра финансов.





На пост заместителей министра согласованы кандидатуры Елены Печень и Ольги Тарасевич, работавших в этом министерстве на других руководящих должностях.





Однако, как отмечает Экономика , в Минфине была только одна вакансия. Это значит, что должность в министерстве оставил кто-то из двух замов - Татаринович или Белковец.





Позже подписчики канала сообщили, что пост покинул Андрей Белковец.





В Минфине Белковец курировал вопросы государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями.





Белковец имеет в бэкграунде работу в Банке развития (2013-2016 гг.), когда им руководил Румас.





После того, как Беларусь вновь попала в международную изоляцию, очевидно в правительстве исчезла потребность в таких специалистах, замечает телеграм-канал





Последнее публичное выступление Белковца:







