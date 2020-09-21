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Уволен замминистра финансов Андрей Белковец?

Лукашенко согласовал назначения в руководстве Министерства финансов

Уволен замминистра финансов Андрей Белковец?
Дмитрий Кийко, ранее занимавший должность замминистра, согласован на назначение первым заместителем министра финансов.

На пост заместителей министра согласованы кандидатуры Елены Печень и Ольги Тарасевич, работавших в этом министерстве на других руководящих должностях.

Однако, как отмечает Экономика, в Минфине была только одна вакансия. Это значит, что должность в министерстве оставил кто-то из двух замов - Татаринович или Белковец.

Позже подписчики канала сообщили, что пост покинул Андрей Белковец. 

В Минфине Белковец курировал вопросы государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями.

Белковец имеет в бэкграунде работу в Банке развития (2013-2016 гг.), когда им руководил Румас. 

После того, как Беларусь вновь попала в международную изоляцию, очевидно в правительстве исчезла потребность в таких специалистах, замечает телеграм-канал

Последнее публичное выступление Белковца:
"Белорусский партизан"
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