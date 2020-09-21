+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В доходах намечается еще одна дыра: Польша не планирует после 2022 продлевать газовый контракт с Россией. Плакал наш транзит

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не планирует продлевать долгосрочный контракт с российским Газпромом после его завершения в 2022 году. Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель правления польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квецинский.




"Да, мы уже однозначно отказались от продления нынешнего контракта с Газпромом", - заявил Квецинский.

Он отметил, что Польша завершила один арбитражный спор с Газпромом, который длился с 2014 года (относительно завышенной цены на газ и выплаты Газпромом компенсации - ред.), но с 2017 года продолжается другой спор между сторонами.

"Это уже стало нашей постоянной деятельностью в контактах с Газпромом. И такая ситуация, вероятно, продлится до конца нашего контракта с Газпромом (2022)", - подчеркнул Квецинский.

Касаясь вопроса проекта "Северный поток-2" он отметил, что Варшава является его "активным противником". Глава PGNiG подчеркнул, что Польша не считает этот проект коммерческим, а "типично политическим", который "грозит безопасности региона".

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, и впоследствии был продлен, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]