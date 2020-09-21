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Сроки расследования "дела Белгазпромбанка" продлены. Виктор Бабарико остается под арестом

Следователи Комитета государственной безопасности продлили экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико сроки расследования уголовного дела, сообщил источник информагентства Sputnik.

Сроки расследования "дела Белгазпромбанка" продлены. Виктор Бабарико остается под арестом
По его словам, следственные действия продолжаются. При этом всем фигурантам «дела Белгазпромбанка» оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей.

«Если кому и назначили домашний арест, то это, может, один обвиняемый», — уточнил источник.

Сроки завершения следствия «делать трудно». И не из-за сложности самого расследования, а из-за его резонанса с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение. Все проходящие по делу дали подписки о неразглашении.

Как сообщалось, Виктору Бабарико 20 июня предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем.

Кроме того, бывший генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявлял о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 УК в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка». По его мнению, их действия угрожают интересам национальной безопасности Беларуси.
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