По его словам, следственные действия продолжаются. При этом всем фигурантам «дела Белгазпромбанка» оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей.





«Если кому и назначили домашний арест, то это, может, один обвиняемый», — уточнил источник.





Сроки завершения следствия «делать трудно». И не из-за сложности самого расследования, а из-за его резонанса с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение. Все проходящие по делу дали подписки о неразглашении.





Как сообщалось, Виктору Бабарико 20 июня предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем.





Кроме того, бывший генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявлял о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 УК в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка». По его мнению, их действия угрожают интересам национальной безопасности Беларуси.