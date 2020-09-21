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Лукашенко не получит от России ни копейки - $1,5 млрд уйдут на погашение долгов

Выделение $1,5 млрд кредитных средств Беларуси прежде всего выгодно самой России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов


После переговоров Лукашенко и Путина в Сочи было объявлено, что Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов в виде кредита. Из них полмиллиарда Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. 

Как заявил Силуанов, в основном эта часть кредита будет потрачена на погашение долга Беларуси перед «Газпромом».   

«Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет 500 млн долларов. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — цитирует Силуанова РБК

В интервью российскому телевидению Силуанов подчеркнул, что, кредитуя Беларусь, Россия тем самым поддерживает свою экономику, потому что "обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате".

На конец марта этого года внешний государственный долг Беларуси по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял 7,925 млрд долларов, отмечает РБК. 

Как сообщалось ранее, 1 млрд долларов из 1,5-миллиардного кредита пойдет на погашение выплат по кредитам
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