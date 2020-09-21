S&P присвоило негативный прогноз рейтингу Банка развития Беларуси

Рейтинговое агентство отмечает «практически безусловную» вероятность предоставления банку своевременной экстраординарной поддержки со стороны правительства и считает, что эта поддержка будет достаточной для обслуживания финансовых обязательств банка в случае необходимости.





Оценка вероятности экстраординарной поддержки основана на том, что:





правительство несет ответственность за долговые обязательства облигационного характера, выпущенные банком. В наблюдательный совет банка входят ключевые представители правительства страны, в том числе премьер-министр;

правительство осуществляет надзор за деятельностью банка;

по состоянию на конец 2019 года совокупные активы БРРБ были эквивалентны 7% ВВП, или 12% активов банковской системы.

S&P считает, что качество активов БРРБ может ухудшиться в течение ближайших месяцев, в частности потому, что около 40% выданных кредитов номинировано в иностранной валюте.





В то же время рейтинговое агентство считает, что БРРБ в меньшей степени подвержен влиянию последних событий, чем коммерческие банки, поскольку он не может привлекать депозиты физлиц.





Что касается долговых обязательств с наступающими сроками погашения, БРРБ планирует рефинансировать некоторые из иностранных кредитных линий со сроками погашения до конца 2020 года, а также организовать новые кредитные линии.





Рейтинговое агентство считает, что кредитные лимиты иностранных банков для Беларуси, вероятно, ужесточатся, возможно, вынуждая БРРБ привлекать все больше средств российских госбанков, которые, возможно, будут более лояльны.





Коэффициент достаточности капитала банка в настоящее время составляет около 17,6%, что выше регуляторного минимума (12%).





Прогноз «Негативный» по рейтингам БРРБ отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Республики Беларусь.