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«Великий камень» планируют использовать как площадку для транзакций в юанях в ЕАЭС

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» может быть использован в качестве основной площадки для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба парка.


 

Как сообщается, Народный банк Китая 17 сентября 2020 г провел в «Великом камне» заседание на тему расширения использования китайского юаня в парке. На мероприятии, проводимом в оффлайн и онлайн формате, присутствовали руководство и представители Народного банка Китая, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», компании China Investment Insurance, филиала Банка Китая провинции Шэньси, филиала Китайского Строительного Банка пров. Шэнси, а также московского филиала Банка Китая.

«В результате совещания стороны пришли к договоренности о поиске путей продвижения китайско-белорусского индустриального парка в качестве основной площадки для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском союзе», — говорится в сообщении.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» расположен в районе Национального международного аэропорта «Минск» на площади 112,5 кв км. Специальный льготный правовой режим парка действует до 2062 г. Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке, - электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и другие. Заявленная сумма инвестиций для резидентов составляет не менее 5 млн долл (не менее 500 тыс долл в случае научно-исследовательского проекта либо если проект реализуется в течение первых трех лет). Земля в парке может быть продана в частную собственность. В качестве резидентов парка зарегистрированы 63 компании из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций более 1 млрд долл.
ПРАЙМ-ПРЕСС
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