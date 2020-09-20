







Как сообщается, Народный банк Китая 17 сентября 2020 г провел в «Великом камне» заседание на тему расширения использования китайского юаня в парке. На мероприятии, проводимом в оффлайн и онлайн формате, присутствовали руководство и представители Народного банка Китая, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», компании China Investment Insurance, филиала Банка Китая провинции Шэньси, филиала Китайского Строительного Банка пров. Шэнси, а также московского филиала Банка Китая.





«В результате совещания стороны пришли к договоренности о поиске путей продвижения китайско-белорусского индустриального парка в качестве основной площадки для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском союзе», — говорится в сообщении.





Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» расположен в районе Национального международного аэропорта «Минск» на площади 112,5 кв км. Специальный льготный правовой режим парка действует до 2062 г. Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке, - электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и другие. Заявленная сумма инвестиций для резидентов составляет не менее 5 млн долл (не менее 500 тыс долл в случае научно-исследовательского проекта либо если проект реализуется в течение первых трех лет). Земля в парке может быть продана в частную собственность. В качестве резидентов парка зарегистрированы 63 компании из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций более 1 млрд долл.