Госконтроль рассказал, как магазины завышают цены









С 3 по 10 сентября специалисты КГК проанализировали порядок формирования стоимости товаров в 55 магазинах.

Так, в Минском районе в одном из торговых павильонов розничные цены на поваренная пищевую соль, овсяные хлопья, растительное масло, молоко, сметану, сыр были сформированы с превышением торговых надбавок на 12–58 %, пишут «Минск-Новости» . В Слониме в одной из торговых точек в продаже находились шесть наименований продовольственных товаров для детского питания (пюре, молочная сухая смесь), розничные цены на которые превышали установленный максимум торговых надбавок на 15–20 %. В магазине Бобруйска на шесть наименований колбасных изделий применялась торговая надбавка 30–32,1 % вместо 20 %, на четыре наименования сока для детского питания — 31,1 % вместо 15 %, на хлопья овсяные — 46,4 % вместо 30 %.

По данным Белстата, индекс потребительских цен за август к июлю текущего года составил 100,2 %, в том числе на продовольственные товары — 99,4 %, непродовольственные — 100,9 %, услуги — 100,6 %. Снизились цены на макаронные изделия (99,8 %), говядину (99,7 %), колбасные изделия и копчености, сметану и сыры (99,6 %), крупу и бобовые (99,5 %), фрукты (92,3 %), лук (80,9 %), морковь (73,4 %), картофель (66,8 %). Подорожали свинина (104,9 %), обувь (102,2 %), куры (101,6 %), мебель (101,5 %), электротовары (101,3 %). Отмечается рост стоимости медицинских (100,5 %) и бытовых (100,4 %) услуг. В первой декаде сентября ценовая ситуация существенно не изменилась.



