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Конкурент дискаунтеров «Хит!» интенсивно растет

ЗАО «Доброном» продолжает активно развивать сеть дискаунтеров «Копеечка». Данные Торгового реестра показывают, что за лето-2020 зарегистрировано 55 новых магазинов.

Кроме того, с начала сентября появилось еще 10 точек. В целом сеть «Доброном»/«Копеечка» насчитывает 550 магазинов.

По формату «Копеечка» сходна с проектом группы «Евроторг» — «Хит!». Посчитать точное число точек «Хит!», как и «Копеечки», в реестре сложно. Но в целом у «Евроторга» 902 точки, что примерно в 1,6 раза больше, чем у «Добронома».

Как сообщалось, в 2018 году «Доброном» стал частью крупной оптовой компании «Мостра-групп». Ранее сеть была аффилирована с «Евроторгом».
Officelife.media
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