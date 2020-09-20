Новая дата отмены роуминга между Беларусью и Россией – октябрь
Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября на территории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси.
Обсуждение проходило на видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием белорусских и российских операторов электросвязи и других заинтересованных ведомств.
Белорусская сторона обозначила вопросы, которые необходимо решить к 1 октября, включая тестирование пропуска роумингового трафика и мероприятия по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи, передает БЕЛТА.
Операторы должны закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению антифродовых соглашений не позднее 24 сентября.
09:07 20/09/2020
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