Новая дата отмены роуминга между Беларусью и Россией – октябрь





Обсуждение проходило на видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием белорусских и российских операторов электросвязи и других заинтересованных ведомств.





Белорусская сторона обозначила вопросы, которые необходимо решить к 1 октября, включая тестирование пропуска роумингового трафика и мероприятия по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи, передает БЕЛТА





Операторы должны закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению антифродовых соглашений не позднее 24 сентября.







