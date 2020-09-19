Сколько бюджетных денег ушло на провластный женский форум в Минске?

В «Минск-Арене» в четверг провели провластный форум, на который приехали тысячи женщин со всей страны. Из регионов в столицу приезжали колонны автобусов в сопровождении ГАИ. На концерт пригласили в том числе российского исполнителя Николая Баскова. Читатели интересовались, в какую сумму могла обойтись организация концерта — с привозом из регионов женщин, с командировочными для них (некоторым пришлось «прогулять» рабочий день), с выступлением Баскова (один из самых дорогих исполнителей в РФ), подготовкой сцены. В «Минск-Арене» также был большой флаг, который, оценочно, может стоить больше 5000 рублей, и много более мелких. FINANCE.TUT.BY попытался узнать эту информацию, а также то, из каких источников финансировался форум.





Сразу уточним, что информация о том, что в Минске 17 сентября пройдет женский форум, широко не афишировалась в СМИ и соцсетях. На сайтах по продаже билетов на концерты также не было информации. То есть любой желающий на форум не мог попасть. Компания-организатор (как и «Белорусский союз женщин») не стала комментировать какие-либо вопросы, связанные с провластным концертом. На другие темы были готовы говорить, а на эту — нет.

На чем добирались женщины до Минска и во сколько оценили отправку одного автобуса

У «Минск-Арены» в четверг вечером выстроились многочисленные автобусы из разных регионов. В Минск они прибывали колоннами, в том числе в сопровождении ГАИ. Сообщений о том, что кто-то добирался поездами, как было 16 августа, нам не поступало.





Некоторые исполкомы искали автобусы через сайт госзакупок. К примеру, Жлобинский райисполком разместил заявку на транспортные услуги на 4050 рублей. Один лот (закупка) — поездка 17 сентября комфортабельным автобусом на 40 пассажирских мест в Минск и обратно в Жлобин. Заложено 6 часов простоя. Ориентировочная стоимость закупки — 1800 рублей. Из требований — отъезд от здания Жлобинского райисполкома в 10.30. Второй лот — поездка из Жлобина в Гомель 18 сентября на комфортабельном автобусе на 100 пассажирских мест. Ориентировочная стоимость — 2250 рублей. Источник финансирования в обоих случаях — районный бюджет.





В райисполкоме подтвердили, что 17 сентября автобус нужен был для поездки в «Минск-Арену», а 18-го — в Гомель на торжественное открытие флагштока. При этом уточнили, что в заявке на сайте госзакупок указана ориентировочная стоимость, окончательный ценник может отличаться.





Читатель сообщил, что еще в одном райисполкоме организовали тендер, выигравшая транспортная компания предоставила «обычный туристический автобус (48/49 мест), стоимость составила 1100 рублей (дорога в обе стороны — всего около 700 километров. — Прим. ред.)».





В Минск также отправляли автобус из Новополоцка. Работница одной из организаций города сообщила, что транспорт предоставил «Нафтан». Однако заместитель гендиректора по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Сергей Евтушик этого завода не подтвердил эту информацию, он рекомендовал обратиться за комментарием по этому вопросу в «Белорусский союз женщин». Однако в этой организации не стали что-либо комментировать по форуму.





Чтобы представлять, в какую сумму в других регионах может обходиться местному бюджету отправка одного автобуса на мероприятие в Минске, приведем несколько примеров из заявок на сайте госзакупок.





Так, Брестский облисполком разместил заявку на транспортные услуги по доставке 24 сентября из Барановичей в Минск (к Центральному Дому офицеров) и обратно 40 человек. Ориентировочная стоимость — 1000 рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Что будет за мероприятие в этот день в столице, не сообщается.





В Минск на форум приезжали и из Витебской области. Из Витебска в Минск также собираются приехать 24 сентября «для участия в республиканском мероприятии — праздновании 100-летия Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси». Для этого на сайте госзакупок ищут перевозчика.





Поездка, как планируется, на целый день: выезд — в 9.00, а приезд — в 23.50. Для перевозки требуется автобус с кондиционером как минимум на 50 мест. Оценочная стоимость — 1100 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.





Между тем администрация Московского района Минска искала того, кто за 3000 рублей сможет организовать и провести гала-концерт районного фестиваля к 100-летию образования ЛКСМБ (с предоставлением концертного зала для этого).

Во сколько могла обойтись аренда «Минск-Арены»

Женский форум проходил в «Минск-Арене», которая вмещает до 15 тысяч зрителей. В четверг, стоит полагать, число зрителей было ниже этой цифры. Эту площадку арендуют и под концерты, и под корпоративы крупных компаний (например, когда-то там отмечала Новый год компания EPAM).





Как рассказал FINANCE.TUT.BY источник в сфере организации мероприятий, обычно аренда «Минск-Арены» на сутки стоит порядка 80 тысяч рублей, вместе с оборудованием и светом — от 100 до 150 тысяч в зависимости от масштаба мероприятия. Но при этом «Минск-Арена» — государственная площадка, поэтому в такой ситуации могла «поступить разнарядка», чтобы аренда помещения и оборудования были для организаторов бесплатными.

Солодуха — бесплатно, Басков — неизвестно

Выплачивали ли гонорары артистам и из каких источников — за счет бюджета или за счет спонсора, — остается открытым. Лишь Александр Солодуха рассказал, что лично он выступал бесплатно.





Музыкальным хедлайнером женского форума стал Николай Басков: «золотой голос России» исполнил пять песен, в том числе «Шарманку». Сколько стоило выступление звезды, неизвестно. Уточнить суммы гонораров артиста у его представителя не удалось.





Но, по данным российской «Комсомольской правды», в начале декабря 2019 года выступление Баскова на корпоративе стоило 3,5 миллиона российских рублей (около 50 тысяч евро на тот момент). Отметим, что Николай Басков в августе 2020 года вошел в список звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes. Общая сумма его гонораров за год — 4,5 миллиона долларов.





Александр Солодуха рассказал, что на этом концерте он работал бесплатно и был очень рад поучаствовать в нем.





Информация о том, что в «Минск-Арене» состоится концерт, появилась в широком доступе всего за пару дней до мероприятия. Артистам же о нем сообщили заранее.





— Недели за две позвонила режиссер, сказала, что в «Минск-Арене» будет концерт, и попросила меня спеть одну песню — «Я люблю вас, белорусы». Я с удовольствием согласился, — рассказывает заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. — У меня как у артиста впечатления о концерте самые шикарные. У меня была отдельная персональная гримерка, впрочем, как и у Николая Баскова. Шикарный звук, шикарный свет, полный аншлаг в зале. Мне сказали, что было 13 тысяч зрителей. На моем сольном концерте в 2014 году было 6 тысяч, кстати, как и у Ирины Аллегровой накануне. Суперприем был, ведущие — классные ребята. Много артистов. На концерте было много детей. Женщины в зале. А что еще для певца-мужчины нужно?





Александр Солодуха говорит, что Николая Баскова в Минске принимали очень радушно.





— Мы с ним не виделись 20 лет. Я должен был выступать перед Николаем, но помощники режиссера подошли, сказали, что в программе перестановка — Николай выйдет передо мной, отработает, а потом я. Он спел 5 песен. Мы даже сфотографировались перед моим выходом.





Нам сообщили, что один из коллективов, который выступал на форуме, якобы получил за выход 1000 рублей (на всех). Однако исполнители эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.





фото с сайта: u-news.com.ua





Напомним, 8 августа — в день перед основным днем голосования на президентских выборах — в Минске и всех областных центрах должны были пройти бесплатные концерты с участием известных артистов. Их организатор Atom Entertainment Group пояснял, что «речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива». В итоге, правда, концерты и вовсе перенесли, так как белорусы стали атаковать соцсети заявленных артистов с просьбами не приезжать.





Не исключено, что гонорары выступающим артистам 17 сентября в «Минск-Арене» могли выплатить из кармана спонсора.

На форуме было много флагов. А сколько они стоят?

В «Минск-Арене», как и на многих других провластных мероприятиях летом-осенью этого года, было много красно-зеленых флагов и флажков. К слову, в «Минск-Арене» был также один большой флаг (на фото ниже).





В последнее время местные власти и конкретные госорганизации активно размещают заявки на сайте госзакупок на флаги и флажки. Источник финансирования — бюджетные средства.





К примеру, центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Кировского района на начало сентября искал государственный флаг с орнаментом 18*36. По всей видимости, это метраж, если судить по ориентировочной стоимости — 5500 рублей. Источник финансирования — районный бюджет.





Бобруйскому горисполкому до 9 сентября требовался госфлаг 10 на 35 метров. Ориентировочная стоимость — 5700 рублей. Расчет — безналом из бюджетных средств. Из требований — «трикотажное полотно с фотопечатью с усиленными люверсами сверху и снизу по коротким сторонам».





Центру по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района на начало сентября требовались флагштоки и флаги на 4800 рублей (ориентировочно).





Флажок (99*210 мм) на пластиковой палочке, которых было много в «Минск-Арене», судя по одной из заявок на сайте госзакупок, стоит около 65 копеек. По нашей информации, флажки раздавали участницам форума, они их не покупали за свои деньги.





Академия МВД нуждалась среди прочего в 9 флагах размером 1,5 на 3 метра, ориентировочная стоимость — 1305 рублей. 6-метровый флагшток требуется в войсковую часть 02102 в Борисове (ориентировочная цена — 1000 рублей).





Заявки на флаги на сайте госзакупок также оставляли среди прочих налоговики, инспекция по семеноводству, карантину и защите растений, учебные заведения.

Выплачивали ли командировочные участницам форума?

Некоторых участниц форума из Минска отпускали пораньше с работы, чтобы они успели добраться до «Минск-Арены». «Оплатили такси и на полдня с работы отпустили», — сообщила работница одного из учебных заведений в Минске. К слову, на форуме были в том числе и студентки.





Некоторым из тех, кто приехал из регионов, оформляли командировку. Напомним, командировочные по стране составляют 9 рублей в сутки. Форум поздно закончился, соответственно, те, кто приехал за несколько сотен километров, домой вернулся глубокой ночью. А это уже новые сутки.





«У нас от работы несколько человек ездили на этот „женский концерт“. Им оплатили командировки, а в пятницу разрешили попозже прийти. Автобусы предоставлял райисполком. Надо отметить, что желающая была только одна. Остальных „по-человечески“ уговаривали», — рассказала работница одной из организаций Волковыска.





Но командировку оформляли не всем.





«На работе поставили рабочий день, 8 часов, командировочные не оплачивали, потому что вызов был не как на работников, а как членов первички „Белорусского союза женщин“», — сообщила работница одной из организаций Новополоцка. При этом в другой новополоцкой организации оформляли командировку.





«От детского сада по желанию отправляли одного человека на женский форум. За ним сохранялась заработная плата, предоставляли бесплатный проезд в Минск и обратно. Но про то, что форум провластный, речи не было», — говорит работница одного из гродненских детских садов.



