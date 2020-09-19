+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Минтруда о призывах отказаться от пенсий: это ложная информация

Обращение от имени министерства труда и социальной защиты к пенсионерам с призывом отказаться от пенсий является фейком, заявила глава ведомства Ирина Костевич.




По ее словам, на днях она увидела в интернете обращение от своего имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. 

"Однозначно заявляю – это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан. Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме", – подчеркнула Костевич.

Кроме того, министр обратила внимание граждан, что площадкой для размещения официальной информации министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.

Напомним, в августе пенсии белорусам выплатили досрочно. В Минтруда тогда пояснили свой шаг желанием создать пенсионерам комфортные условия для получения пенсий, минимизировать число поездок в транспорте и уменьшить количество социальных контактов.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]