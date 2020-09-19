Гендиректор hoster.by: «ИT-страна откатывается назад минимум на 5 лет»

Недавно меня попросили выступить на конференции, посвящённой новым вызовам для доменной индустрии. Коронавирус, сложности для бизнеса и вот это вот все. Беларусь выглядела бодро, по итогам года у нас традиционный рост числа регистраций. Но плохо стало при виде показателей последнего месяца.





Если кратко, то прирост в национальной доменной зоне в августе — минус 350% по сравнению со средним числом регистраций в месяц. Как себя чувствует байнет? За все время работы в этой сфере я не помню таких цифр.





Нейтральной позиции относительно происходящего нет, потому что её не может быть. Когда сворачивается бизнес и люди не открывают новый — это плохо. Когда не работает интернет, а тысячи ИT-специалистов пакуют чемоданы — это ужасно. Когда люди не чувствуют себя в безопасности за пределами квартиры — это катастрофа. Это факты, а не мнение, и нейтрального отношения к этому быть не может.

Мы даже наличие интернета гарантировать не можем

Программный комитет отменил Belarus IGF 2020, организатором которого выступал hoster.by. Причина — мы не видим готовности к диалогу и не можем гарантировать безопасность участников. По большому счету мы даже наличие интернета гарантировать не можем, чтобы провести Форум онлайн.





Главное для IGF — диалог. А само понятие «диалог» в последние недели обесценилось. Обмен репликами, при котором хотя бы одна сторона не заинтересована в том, чтобы услышать другую, это просто шум и трата времени. Наконец, учитывая глубину кризиса в стране, считаем обсуждение развития интернета в такое время попросту неэтичным.

Кто-то запостит в Facebook панду, а к обеду уже будут гости

Мы — редкий тип ИT-компании без перспектив по релокейту. И хотя в дни отключения интернета мы недополучали до 50% выручки, нам попросту некуда уезжать, ведь байнет с собой не заберешь. Поддержание его работы — наша прямая обязанность как технического администратора национальной доменной зоны. И у нас 150 тысяч белорусских клиентов. Как от Стелы до Дворца спорта. Это много.





Нам больно смотреть, как коллеги из других компаний рассматривают варианты переезда. Прекрасные мозги, бесконечный потенциал, деньги — все начинает выливаться из страны как через пробоину в судне.





И да, теперь у нас тоже есть корпоративный адвокат, хотя, говорят, это сейчас мало что значит. Инициаторами выступили сотрудники, так как многие были напуганы еще со времен историй про минские офисы Яндекс и Viber. Хотим удовлетворить запрос наших ребят на актуальную правовую информацию. Мало ли, кто-то запостит в Facebook панду, а к обеду уже будут гости.

Задержания журналистов — это совершенно ненормально

Еще до массовых блокировок сайтов мы объявили программу поддержки медиа. Во время интернет-блэкаута над некоторыми ресурсами наши технические специалисты дежурили 24/7. Все заявки от медиа в техподдержке в приоритете. К слову, вне зависимости от формы собственности издания.





Разумеется, мы никак не можем повлиять на решение Мининформа. К тому же блокировки происходят на уровне интернет-провайдера, а не хостера. Но в итоге все равно работает старое доброе: «Вы делаете вид, что блокируете сайты, люди делают вид, что не ходят на них». К тому же, в наше время блокировки малоэффективны. Даже далекие от технологий люди быстро узнали такие слова как VPN, «зеркала» и Telegram.





Ограничивая СМИ, государство не оставляет людям выбора, и они уходят в те самые пресловутые «телеграм-каналы». На Belarus IGF прошлого года независимая пресса и госСМИ сошлись во мнении, что Telegram не может быть полноценной заменой официальным медиа.





Задержания журналистов — отдельная тема, это совершенно ненормально. А брутальные задержания — вообще странное словосочетание. Брутально — это Джейсон Стэтхэм. А человек без лица и имени, который охотится на других людей — это нелепо.

Прогнозируем сокращение рынка хостинга на 20% до конца года

Помню, когда начали появляться первые облачные сервисы, коллеги из России писали в кейсах что-то вроде: «Храните корпоративные данные в облаке, так как в случае чего люди в масках не смогут вынести из офиса сервер с данными». В Беларуси тогда это вызывало улыбку и сочувствие к соседям. У нас это казалось немыслимым. Сегодня уже не до улыбок.





Мы прогнозируем сокращение рынка хостинга на 20% до конца года. Это очень много, ИT-страна откатывается назад минимум на 5 лет. Думаю, что только для крупных провайдеров падение спроса не будет катастрофическим.





Важный момент. Я бы хотел предостеречь бизнес, который сейчас рассматривает варианты переноса сайтов и инфраструктуры за рубеж. Работа с белорусских серверов гарантирует соблюдение действующего законодательства, ограждает от лишних вопросов и повышает шансы того, что ваш сайт будет доступен для белорусских пользователей в случае повторных проблем с интернетом.





Каждый в последние недели пытается сделать все от себя зависящее, чтобы кому-то помочь. Если у вас сейчас какие-то вопросы в плоскости работы сайтов, организации корпоративной инфраструктуры, администрирования — связывайтесь с нами, постараемся помочь. Это обращение касается всех, независимо от масштаба, формы собственности, политических взглядов и цветовых предпочтений.



