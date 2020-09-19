Без внешней подпитки ничего не работает: у Беларуси – новый рекорд внешнего долга. Что это значит для страны?
Уже очевидно, что главной финансовой проблемой новой власти, когда бы она ни появилась в Беларуси, станет проблема внешнего долга: ей «в наследство» от старой власти останутся огромные долги перед заграницей, которые номинированы не в белорусских рублях, а в иностранной валюте, которую не напечатаешь: ее можно только или заработать или одолжить.
Объем валового внешнего долга (ВВД) Беларуси в разы превышает все имеющиеся сейчас в наличии ликвидные валютные резервы, а расходы на обслуживание внешдолга лежат тяжелым бременем для бюджета и финансовой системы страны, для субъектов экономики – валютных заемщиков, среди которых даже есть такие, которые должны больше, чем они сами стоят.
Уже не один год поиск источников внешнего заимствования является одной из основных задач руководства Беларуси. А уж о каком-то снижении внешнего долга, его погашении, даже не ведется и речи.
При этом небольшая или, наоборот, значительная задолженность перед внешним миром, снижение или, наоборот, прирост внешнего долга – могут быть как негативным, так и позитивным явлением.
Так, с одной стороны, «влезать в долги» – это плохо, жить за счет долгов - это жить не по средствам, с ростом долгов растет и долговая нагрузка по их обслуживанию. Да и вообще «берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда».
С другой стороны, заемные средства дают возможность более быстрого развития экономики, ускоренной ее модернизации, осуществления крупных проектов. Да и вообще весь мир «живет в долг», от государств до домохозяйств.
Главное здесь – как используются взятые в долг деньги: инвестируются в экономику или просто «проедаются».
В Беларуси же главная цель внешнего заимствования – перекредитоваться, одолжить, чтобы вернуть ранее одолженное, а в последнее время – еще и обеспечить инвалютой банковскую систему, из которой она выносятся сейчас в огромном объеме, а также не допустить значительной девальвации в условиях высокого спроса на доллары, особенно со стороны населения.
И последние 6 лет это, в целом, удается: с 2015 года нет ни существенного снижения, ни существенного прироста внешней задолженности: новые займы уходят на погашение старых займов.
Эти 6 лет выглядят особенно стабильно на фоне безудержного заимствования из-за рубежа в 2007-14 годах, поддержавшее деньгами «белорусское экономическое чудо», но приведшего к рекордной внешней задолженности в середине 2014-го.
Но теперь этот, 6-летней давности, рекорд побит: в конце II квартала 2020-го зафиксирован новый исторический максимум ВВД Беларуси – $41,116 млрд.
Причем все эти 6 лет, прошедшие с прежнего рекорда, одалживало за рубежом, главным образом, государство.
И теперь внешняя задолженность органов государственного управления имеет наибольший удельный вес в ВВД Беларуси, превысив внешний долг «других секторов» (реального сектора экономики).< iv>
Таким образом, главный заемщик в Беларуси – само государство: государственный внешний долг (здесь: сумма внешнего долга органов государственного управления и Национального банка) сейчас – это 46,1% валового внешнего долга.
За 15 лет удельный вес государственного долга во всем ВВД вырос очень значительно: раньше госдолг составлял только 10-15% ВВД, а более половины ВВД накапливалось тогда в реальном секторе – внешним заимствованием субъектов экономики.
Сектор государственного управления наращивал внешнее заимствование в последние 15 лет больше и быстрее, чем любой другой сектор. И на данный момент внешний госдолг (как сумма внешнего внешней задолженности органов государственного правления и Национального банка) составил $18,96 млрд. Это – также исторический максимум.
А если добавить к этому долги государственных (или с государственным участием) предприятий, банков, и гарантированный государством долг, то сумма такого совокупного внешнего долга государства, как и его доля в ВВД, станет куда больше.
В то время как малый (самый низкий в СНГ и Восточной Европе) удельный вес межфирменного кредитования в ВВД – 5,4% – признак очень слабого притока прямых зарубежных инвестиций в Беларусь.
Таким образом, в Беларуси внешней заимствование осуществляется главным образом государством, и часто всего лишь для «проедания» и «поддержания штанов», а не экономикой для использования в виде инвестиций.
На государство же ложится теперь основное бремя внешних долгов. Ну а рекордный внешний госдолг потребует рекордного же обслуживания в виде выплат процентов и его погашения.
А в сегодняшних условиях кардинального ухудшения внешнеполитических связей Беларуси в очередной раз «перезанять» уже будет намного сложнее, чем еще полгода назад. Внешняя подпитка «белорусского экономического чуда» исчезает
Западные кредиты – уже закрыты, надежды на дешевое кредитование от МВФ не оправдались, заимствование на рыночных условиях после снижения суверенного кредитного рейтинга Беларуси будет очень дорогим.
Остаются Китай и Россия.
Но Китай не дает «живых» денег: все его кредиты связанные, и, по сути, являются кредитами товарными.
А на днях исчезла и последняя надежда – на кредит от России: недавно достигнутые договоренности на кредит в $1,5 млрд оказались не такими уж и радостными после того как были озвучены условия и сроки его предоставления.
Это означает, что, несмотря на курсовую стабилизацию, настоящий кризис еще впереди: в ближайшие месяцы нынешнюю белорусскую власть ожидают самые сильные за всю историю испытания на финансовую прочность.
10:05 19/09/2020
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