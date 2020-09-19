Рублевые вклады теряют популярность у белорусов









Однако учитывать стоит не только высокие ставки, но и подросший курс доллара, а также политический кризис, который отражается и на доверии населения к банковской системе – многим гражданам спокойнее, когда в период нестабильности накопленные средства находятся под рукой. Все эти факторы так или иначе оказывают влияние на популярность банковских вкладов, особенно рублевых.





На популярности вкладов в рублях не мог не сказаться рост курса доллара. К слову, только в августе американская валюта подорожала на 9%, а с начала года ее рост составил более 22%.





По состоянию на 1 августа 2020 года объем срочных рублевых депозитов физических лиц составлял 4,4 млрд рублей, а по состоянию на 1 сентября эта цифра упала до 4,16 млрд рублей. Таким образом всего за месяц объем депозитов снизился более чем на 244 млн рублей.